이디야도 콤부차…트렌드 맞춘 신제품 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 웰니스 트렌드에 맞춘 콤부차 신제품 2종을 내달 1일 출시한다.

신제품은 콤부차 원액을 사용하고, 프락토올리고당과 프로바이오틱스를 더했다.

제품은 디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 레몬라임, 디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 피치베리 2종이다.

‘디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 레몬라임’은 레몬과 라임의 시트러스 향이 어우러진 맛이다.

‘디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 피치베리’는 복숭아와 베리 맛이다.

신제품은 7월 1일부터 전국 이디야커피 가맹점에서 판매한다. 또한 이디야멤버스 앱 내 ‘주문하기’ 서비스를 비롯해 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼을 통해서도 주문할 수 있다.

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