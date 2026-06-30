이디야도 콤부차…트렌드 맞춘 신제품 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 웰니스 트렌드에 맞춘 콤부차 신제품 2종을 내달 1일 출시한다.
신제품은 콤부차 원액을 사용하고, 프락토올리고당과 프로바이오틱스를 더했다.
제품은 디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 레몬라임, 디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 피치베리 2종이다.
‘디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 레몬라임’은 레몬과 라임의 시트러스 향이 어우러진 맛이다.
‘디 오리지널 콤부차 프로바이오틱스 피치베리’는 복숭아와 베리 맛이다.
신제품은 7월 1일부터 전국 이디야커피 가맹점에서 판매한다. 또한 이디야멤버스 앱 내 ‘주문하기’ 서비스를 비롯해 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼을 통해서도 주문할 수 있다.
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June 29. 2026
미국의 장 건강 보충제 시장이 성장하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 지난 3월 캘리포니아에서 개최된 세계 최대 천연·유기농 제품 박람회(Natural Products Expo West 2026)에서도 장 건강이 웰니스 키워드로 떠올랐다. 특히 소화 지원을 넘어 기분·면역·피부·노화 등 다영역 기능성을 결합한 복합 솔루션이 주류를 이뤘다. 장 건강은 이제 소화만의 문제가 아니라, 전신 컨디션을 좌우하는 웰니스 시장의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 시장조사기관 퍼시스턴스 마켓 리서치 보고서에 따르면 글로벌 장 건강 보충제 시장은 오는 2033년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망된다. 보고서는 “비자들이 장 마이크로바이옴 균형을 지원하는 천연·과학 기반 보충제를 적극적으로 찾고 있으며, 이는 면역과 장기적 웰니스를 동시에 지지하는 방향으로 시장 역학이 형성되고 있음을 보여준다”고 분석했다. 프로바이오틱스 인지도 상승에 힘입어 중국·인도·일본·한국을 중심으로 한 아시아·태평양