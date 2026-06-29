“7일간 매일 달라지는 혜택”…팀홀튼 ‘캐나다 데이 위크’

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 ‘캐나다 데이 (7월 1일)’를 맞아 29일부터 ‘캐나다 데이 위크(Canada Day Week)’를 진행한다.

‘캐나다 데이’는 매년 7월 1일 캐나다 건국을 기념하는 날이다. 캐나다 전역에서는 기념행사와 축제가 이어지며 가족, 친구들이 한데 모여 여름 미식을 즐긴다. 팀홀튼은 지난 2024년 첫선을 보인 이후 올해로 3년째 관련 프로모션을 진행한다. 29일부터 7월 5일까지 일주일간이다.

모바일 앱 회원에게는 매일 달라지는 3가지 혜택을 제공한다. 커피·음료·도넛 인기 메뉴를 중심으로 1+1 증정 이벤트와 굿즈 할인 등을 마련했다.

캐나다 데이 위크 첫날에는 ‘아메리카노’와 시그니처 디저트인 ‘허니 크룰러’ 1+1, 팀홀튼 콜드컵 20% 할인을 진행한다. 캐나다 데이 당일인 1일에는 ‘더블더블’과 ‘허니 글레이즈드 도넛’을 1+1 혜택으로 만나볼 수 있다. 팀홀튼 마스코트 키링을 20% 할인된 금액에 구매할 수 있다. 이 외에도 대표 메뉴와 디저트, 굿즈 할인도 함께 진행한다.

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