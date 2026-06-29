“7일간 매일 달라지는 혜택”…팀홀튼 ‘캐나다 데이 위크’

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 ‘캐나다 데이 (7월 1일)’를 맞아 29일부터 ‘캐나다 데이 위크(Canada Day Week)’를 진행한다.
‘캐나다 데이’는 매년 7월 1일 캐나다 건국을 기념하는 날이다. 캐나다 전역에서는 기념행사와 축제가 이어지며 가족, 친구들이 한데 모여 여름 미식을 즐긴다. 팀홀튼은 지난 2024년 첫선을 보인 이후 올해로 3년째 관련 프로모션을 진행한다. 29일부터 7월 5일까지 일주일간이다.
모바일 앱 회원에게는 매일 달라지는 3가지 혜택을 제공한다. 커피·음료·도넛 인기 메뉴를 중심으로 1+1 증정 이벤트와 굿즈 할인 등을 마련했다.
캐나다 데이 위크 첫날에는 ‘아메리카노’와 시그니처 디저트인 ‘허니 크룰러’ 1+1, 팀홀튼 콜드컵 20% 할인을 진행한다. 캐나다 데이 당일인 1일에는 ‘더블더블’과 ‘허니 글레이즈드 도넛’을 1+1 혜택으로 만나볼 수 있다. 팀홀튼 마스코트 키링을 20% 할인된 금액에 구매할 수 있다. 이 외에도 대표 메뉴와 디저트, 굿즈 할인도 함께 진행한다.
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June 29. 2026
미국의 장 건강 보충제 시장이 성장하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 지난 3월 캘리포니아에서 개최된 세계 최대 천연·유기농 제품 박람회(Natural Products Expo West 2026)에서도 장 건강이 웰니스 키워드로 떠올랐다. 특히 소화 지원을 넘어 기분·면역·피부·노화 등 다영역 기능성을 결합한 복합 솔루션이 주류를 이뤘다. 장 건강은 이제 소화만의 문제가 아니라, 전신 컨디션을 좌우하는 웰니스 시장의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 시장조사기관 퍼시스턴스 마켓 리서치 보고서에 따르면 글로벌 장 건강 보충제 시장은 오는 2033년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망된다. 보고서는 “비자들이 장 마이크로바이옴 균형을 지원하는 천연·과학 기반 보충제를 적극적으로 찾고 있으며, 이는 면역과 장기적 웰니스를 동시에 지지하는 방향으로 시장 역학이 형성되고 있음을 보여준다”고 분석했다. 프로바이오틱스 인지도 상승에 힘입어 중국·인도·일본·한국을 중심으로 한 아시아·태평양