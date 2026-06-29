3만 1000여 명 지원…돌코리아, 서울장애인종합복지관과 20년 동행

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 서울장애인종합복지관과 20년째 동행 사업을 이어오고 있다.

29일 돌코리아에 따르면 돌코리아는 지난 26일 서울장애인종합복지관과 동행 사업 20주년을 기념한 ‘20년의 동행, 그 고마움을 담다’를 개최했다. 샌드아트 공연, 장애인의 ‘보통의 삶’을 응원하는 메시지를 담은 팝페라 공연 등을 선보였다.

양 기관의 협력 사업 및 주요 성과를 공유하는 시간도 마련했다. 돌코리아는 장애인 당사자뿐만 아니라 가족까지 지원 대상을 확대하며 총 139개의 사업을 전개했다. 이를 통해 3만 1000여 명을 지원했다.

돌코리아는 올해도 동행 사업을 이어가기 위해 이날 서울장애인종합복지관에 3500만원을 전달했다. 참가자에게는 과일 선물도 증정했다.

류미선 돌코리아 인사총무팀 이사는 “장애인들의 일상을 실질적으로 지원하기 위해 서울장애인종합복지관과 협력해 온 지 어느덧 20주년을 맞았다”며 “앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 지원사업을 더욱 넓히겠다”고 전했다.

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