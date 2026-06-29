3만 1000여 명 지원…돌코리아, 서울장애인종합복지관과 20년 동행

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 서울장애인종합복지관과 20년째 동행 사업을 이어오고 있다.
29일 돌코리아에 따르면 돌코리아는 지난 26일 서울장애인종합복지관과 동행 사업 20주년을 기념한 ‘20년의 동행, 그 고마움을 담다’를 개최했다. 샌드아트 공연, 장애인의 ‘보통의 삶’을 응원하는 메시지를 담은 팝페라 공연 등을 선보였다.
양 기관의 협력 사업 및 주요 성과를 공유하는 시간도 마련했다. 돌코리아는 장애인 당사자뿐만 아니라 가족까지 지원 대상을 확대하며 총 139개의 사업을 전개했다. 이를 통해 3만 1000여 명을 지원했다.
돌코리아는 올해도 동행 사업을 이어가기 위해 이날 서울장애인종합복지관에 3500만원을 전달했다. 참가자에게는 과일 선물도 증정했다.
류미선 돌코리아 인사총무팀 이사는 “장애인들의 일상을 실질적으로 지원하기 위해 서울장애인종합복지관과 협력해 온 지 어느덧 20주년을 맞았다”며 “앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 지원사업을 더욱 넓히겠다”고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 29. 2026
미국의 장 건강 보충제 시장이 성장하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 지난 3월 캘리포니아에서 개최된 세계 최대 천연·유기농 제품 박람회(Natural Products Expo West 2026)에서도 장 건강이 웰니스 키워드로 떠올랐다. 특히 소화 지원을 넘어 기분·면역·피부·노화 등 다영역 기능성을 결합한 복합 솔루션이 주류를 이뤘다. 장 건강은 이제 소화만의 문제가 아니라, 전신 컨디션을 좌우하는 웰니스 시장의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 시장조사기관 퍼시스턴스 마켓 리서치 보고서에 따르면 글로벌 장 건강 보충제 시장은 오는 2033년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망된다. 보고서는 “비자들이 장 마이크로바이옴 균형을 지원하는 천연·과학 기반 보충제를 적극적으로 찾고 있으며, 이는 면역과 장기적 웰니스를 동시에 지지하는 방향으로 시장 역학이 형성되고 있음을 보여준다”고 분석했다. 프로바이오틱스 인지도 상승에 힘입어 중국·인도·일본·한국을 중심으로 한 아시아·태평양