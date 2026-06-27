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  • 고수들의 아이템 ‘대파청’, 새우볶음밥에도 굿

  • 2026-06-27

[리얼푸드=육성연 기자] 요리 고수들이 활용하는 비밀의 무기. 바로 대파청입니다. 평범한 볶음밥도 대파청을 이용하면 감칠맛이 살아나는데요.

리얼푸드의 이번 레시피 소개는 ‘대파청 새우볶음밥’입니다. 대파청 속 숙성된 대파 건더기가 새우의 풍미를 한껏 끌어올려 줍니다. 여기에 은은한 생강 향은 고급스러운 맛을 내줍니다. 또 마른 고추의 매콤 알싸한 맛도 부드러운 달걀과 잘 어우러집니다.

별다른 조미료 없이 대파청으로 감칠맛이 꽉 들어찬 볶음밥을 만들어보세요. 동남아풍 볶음밥을 집에서도 손쉽게 완성할 수 있습니다. 음식 위에 땅콩 가루 또는 라임즙, 고수, 쪽파를 올려도 좋습니다.

[우리의 식탁 제공]
[우리의 식탁 제공]

재료

냉동 새우 200g, 밥 2공기, 대파청 4큰술, 간장 2큰술, 달걀 3개, 식용유 3큰술, 후추 약간

토핑 재료: 라임 1조각, 땅콩 2큰술, 고수(또는 쪽파) 약간

[우리의 식탁 제공]
[우리의 식탁 제공]

만들기

1. 팬에 식용유를 두르고 달걀 3개를 풀어 부드러운 스크램블을 만든 뒤 따로 접시에 덜어주세요.

2. 같은 팬에 새우를 넣고 후추를 살짝 뿌려 겉면이 탱글탱글하게 익을 때까지 노릇하게 구워주세요.

3. 새우가 거의 익었을 때 대파청을 넣고 센불에서 새우와 함께 볶아주세요.

4. 팬 한쪽으로 새우를 밀어둔 뒤, 공간에 간장을 눌리듯 끓여 불향을 내고 밥 두 공기를 넣어 골고루 볶아주세요.

5. 밥알에 대파청 소스가 고루 배어 반짝이는 윤기가 돌면, 미리 만들어둔 달걀을 넣고 가볍게 섞어 마무리 해주세요.

6. 완성된 볶음밥을 그릇에 담고 땅콩을 잘게 부숴 올려주세요.

자료=우리의 식탁 제공

[우리의 식탁 제공]
[우리의 식탁 제공]

gorgeous@heraldcorp.com

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