호텔 김치도 구독…롯데호텔앤리조트, 이숍 김치 정기구독 서비스

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트는 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 정기구독 서비스’를 새롭게 선보인다고 26일 전했다. 원하는 배송 주기와 날짜를 설정하면 별도의 주문 없이 정기적으로 받아볼 수 있다.
구독 대상 상품은 롯데호텔 배추김치 9kg, 롯데호텔 배추김치 4kg, 롯데호텔 배추김치 1.2kg, 롯데호텔 김치 2개입 세트(맛김치·백김치·깍두기 중 선택) 등 총 4종이다. 2회차 배송부터는 리워즈 회원(클래식, 실버 등급 기준)의 기본 할인율 5%에 추가 5% 할인 혜택이 적용된다.
또 배송 3회차마다 제공되는 특별 기프트로 이숍 5000원 할인 쿠폰 또는 롯데호텔 볶음김치(80g) 5팩 중 하나를 선택할 수 있다. 리워즈 포인트 1%와 엘포인트(L.POINT) 0.3%도 함께 적립된다.
이벤트도 진행한다. 정기구독을 신청한 고객 가운데 선착순 20명에게는 롯데호텔 김치찌개 세트를 증정한다. 경품은 3회차 배송 완료 후 순차 제공된다. 이와 함께 롯데호텔 이숍 신규 회원으로 가입하면 즉시 사용할 수 있는 500포인트(5달러 상당)를 지급한다. 정기구독 신청은 롯데호텔 이숍에서 할 수 있다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워