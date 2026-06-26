필코노미 시대, 한우도 기분 따라 골라 쓴다

[리얼푸드=육성연 기자] 그날의 기분이 소비의 기준이 되는, 이른바 ‘필코노미(Feelconomy)’ 트렌드가 일고 있다. 이에 한우자조금관리위원회는 감정 상태에 맞춰 한우 메뉴를 즐길 수 있는 ‘감정 맞춤형 한우 테라피 메뉴’를 제안했다.

26일 한우자조금에 따르면 스트레스가 쌓인 날엔 매콤한 ‘마라 한우 불고기 전골’를 추천한다. 서울식 불고기를 국물 요리로 재해석하고 마라를 더한 요리다. 특히 불고기에 활용되는 한우 앞다리·설도 등은 지방 함량이 비교적 적고 담백한 맛이 특징이다.

몸도 마음도 축 처진 날엔, ‘한우 차돌버섯볶음과 영양부추 무침’을 제안한다. 한우 차돌박이를 버섯과 함께 볶아 풍미를 살리고, 새콤달콤한 영양부추 무침을 곁들인 요리다. 한우 차돌박이는 얇게 썰어 짧은 시간만 조리해도 부드러운 식감을 즐길 수 있다.

자신에게 근사한 한 끼를 선물하고 싶다면 한우 채끝 부위를 추천한다. 적당한 마블링과 부드러운 육질, 진한 육향을 고루 갖췄다. 한우 채끝 스테이크를 크림소스 파스타 위에 올려도 좋다.

노고은 한국외식관광진흥원 원장은 “한우는 부위와 조리법에 따라 전혀 다른 미식 경험을 선사하기 때문에 그날의 기분과 상태에 맞는 한 끼를 고를 수 있다”고 말했다.

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