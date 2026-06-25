세계적인 와인 매체가 인정…JW 메리어트 더 마고 그릴, 와인 스펙테이터 어워드 수상

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울의 스테이크하우스 ‘더 마고 그릴(The Margaux Grill)’이 세계적인 와인 전문 매체 와인 스펙테이터(Wine Spectator)가 주관하는 ‘2026 Restaurant Awards’에서 ‘Best of Award of Excellence’를 수상했다. 7년 연속 수상이다.
Wine Spectator Restaurant Awards는 전 세계 레스토랑의 와인 프로그램을 평가하는 대표적인 글로벌 와인 어워드다. 와인 리스트의 깊이와 다양성, 음식과의 조화, 와인 서비스의 전문성 등을 종합적으로 심사한다. 특히 ‘Best of Award of Excellence’는 폭넓고 깊이 있는 와인 셀렉션과 수준 높은 와인 프로그램을 갖춘 레스토랑에 수여한다.
더 마고 그릴은 약 900종, 4000병 규모의 세계 희귀 와인을 보유했다. 김덕주 헤드 소믈리에는 2015년부터 JW 메리어트 호텔 서울에서 와인 프로그램을 이끌어 왔다.
김덕주 더 마고 그릴 헤드 소믈리에는 “와인은 단순한 음료를 넘어 요리와 공간, 그리고 고객이 경험하는 특별한 순간을 완성하는 중요한 요소라고 생각한다”며 “앞으로도 세계적인 수준의 와인 컬렉션과 세심한 페어링, 전문적인 소믈리에 서비스를 통해 차별화된 럭셔리 미식 경험을 선사하겠다”고 말했다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워