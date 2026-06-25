서울옥션 美 와인 경매 최고가…‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’, 1973만원 낙찰

[리얼푸드=육성연 기자] 미국 나파 밸리 샤또 몬텔레나(Chateau Montelena)의 대표 와인인 ‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’이 서울옥션 경매에서 미국 와인 경매 가운데 최고 낙찰가를 기록했다.

25일 신세계L&B에 따르면 신세계L&B는 지난 23일 ‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’ 빈티지를 서울옥션 경매를 통해 선보였다. 해당 와인은 최종 1973만원에 낙찰됐다. 낙찰 수익금 전액은 기부될 예정이다.

이번 경매는 세계 와인 역사의 전환점으로 평가받는 ‘파리의 심판(Judgment of Paris)’ 50주년을 기념해 마련됐다. 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 지난 1976년 프랑스 파리에서 열린 블라인드 테이스팅 ‘파리의 심판’에서 최고 평가를 받았다.

당시 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 프랑스 부르고뉴의 정상급 화이트 와인들을 제치고 1위에 선정됐다. 이는 미국 와인이 프랑스 와인과 어깨를 나란히 할 수 있다는 사실을 전 세계에 알린 역사적인 사건으로 평가받는다.

경매에 출품된 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 현재 샤또 몬텔레나 라이브러리 셀러에 약 10병만 보관된 것으로 알려져 있다. 파리의 심판 50주년을 기념해 샤또 몬텔레나 오너 보 배럿(Bo Barrett)은 이 가운데 1병을 한국 시장에 특별히 제공했다.

신세계L&B 관계자는 “이번 경매를 통해 발생한 수익금 전액은 기부될 예정으로, 역사적 가치와 나눔의 의미를 함께 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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