서울옥션 美 와인 경매 최고가…‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’, 1973만원 낙찰

[리얼푸드=육성연 기자] 미국 나파 밸리 샤또 몬텔레나(Chateau Montelena)의 대표 와인인 ‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’이 서울옥션 경매에서 미국 와인 경매 가운데 최고 낙찰가를 기록했다.
25일 신세계L&B에 따르면 신세계L&B는 지난 23일 ‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’ 빈티지를 서울옥션 경매를 통해 선보였다. 해당 와인은 최종 1973만원에 낙찰됐다. 낙찰 수익금 전액은 기부될 예정이다.
이번 경매는 세계 와인 역사의 전환점으로 평가받는 ‘파리의 심판(Judgment of Paris)’ 50주년을 기념해 마련됐다. 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 지난 1976년 프랑스 파리에서 열린 블라인드 테이스팅 ‘파리의 심판’에서 최고 평가를 받았다.
당시 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 프랑스 부르고뉴의 정상급 화이트 와인들을 제치고 1위에 선정됐다. 이는 미국 와인이 프랑스 와인과 어깨를 나란히 할 수 있다는 사실을 전 세계에 알린 역사적인 사건으로 평가받는다.
경매에 출품된 샤또 몬텔레나 샤도네이 1973은 현재 샤또 몬텔레나 라이브러리 셀러에 약 10병만 보관된 것으로 알려져 있다. 파리의 심판 50주년을 기념해 샤또 몬텔레나 오너 보 배럿(Bo Barrett)은 이 가운데 1병을 한국 시장에 특별히 제공했다.
신세계L&B 관계자는 “이번 경매를 통해 발생한 수익금 전액은 기부될 예정으로, 역사적 가치와 나눔의 의미를 함께 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워