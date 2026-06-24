피에르 가니에르 셰프가 온다…롯데호텔 서울, 스폐셜 코스 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 프렌치 미식의 거장 피에르 가니에르(Pierre Gagnaire) 셰프가 한국을 찾는다.
24일 롯데호텔에 따르면 롯데호텔 서울 프렌치 레스토랑 ‘피에르 가니에르 서울’은 가니에르 셰프의 방한을 기념해 스페셜 코스 메뉴 ‘더 아트 오브 피에르 가니에르(The Art of Pierre Gagnaire)’를 선보인다. 오는 28일부터 7월 4일까지다. 셰프가 직접 고객과 인사를 나누는 시간도 마련할 예정이다.
피에르 가니에르는 프랑스를 대표하는 미쉐린 3스타 셰프다. 지난 2008년, 그가 총괄하는 국내 유일의 레스토랑 ‘피에르 가니에르 서울’ 오픈을 시작으로 매년 꾸준히 롯데호텔 서울을 방문해 셰프들과 소통해왔다.
이번 스페셜 코스는 이천 쌀과 고추장 등 한국 전통 식재료와 프렌치 조리법을 접목한 메뉴들로 구성했다. 런치와 디너에 모두 즐길 수 있다. 총 8코스로 구성된 디너 코스는 웰컴디쉬와 4가지 아뮤즈 부쉬로 시작한다. 이천 쌀 페이스트에 구운 아스파라거스와 성게알을 올린 요리, 마리네이드한 수박과 킹크랩을 고추장 소스로 맛을 낸 요리, 호박 꽃잎에 리조또를 채운 요리와 송아지 고기 그라탕이 제공된다.
이어 버터에 구운 존도리 필렛과 랍스터 메달리온, 스모크 향을 입힌 오리가슴살이 준비된다. 그라니테(얼음 슬러시)로 입안을 정돈한 후에는 한우 1++ 채끝등심을 선보인다. 바랭 케이크 등의 디저트로 코스를 마무리한다.
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June 24. 2026
AI(인공지능) 로봇 전문업체 갈봇 (Galbot)이 홍콩 홍함 해안가 산책로에 홍콩 최초로 ‘24시간 로봇 무인 편의점’을 열었다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 홍콩투자공사(HKIC)의 투자를 받은이 편의점은 약 9제곱미터 정도의 매장이다. 홍콩 최초로 로봇이 혼자서 손님을 맞이한다. 매장 안에서 일하는 휴머노이드 로봇 직원은 키 173cm로 ‘샤오가이 (Xiao Gai)’라고 불린다. 손님이 매장 앞 스크린이나 스마트폰 앱으로 과자와 음료수를 주문하면, 샤오가기의 AI 대형 모델 (Astrabrain)이 작동된다. 이후 로봇 머리에 달린 카메라와 센서가 주문된 물건의 위치를 찾아낸다. 로봇 팔을 이용해 딱딱한 캔 음료는 단단하게 쥐고 부서지기 쉬운 과자봉지는 봉지가 터지지 않도록 스스로 힘을 조절해 집는다. 집은 제품은 내장된 스캐너를 이용해 바코드를 자동으로 읽어 가격을 계산한다. 손님이 없는 한가한 시간에는 알아서 빈 선반에 음료수를 채워