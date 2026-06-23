금 10돈 수상의 기회…스미후루코리아, ‘감숙왕 브랜드 영상 공모전’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 ‘감숙왕 브랜드 영상 공모전’을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 공모전은 감숙왕에 대한 경험과 매력을 자신만의 방식으로 영상에 담아 응모하면 된다. 감숙왕 브랜드 캐릭터, 실제 제품, 로고, CM송 등 감숙왕을 나타낼 수 있는 다양한 요소를 활용할 수 있다. 직접 촬영한 실사 영상은 물론 드로잉, AI 활용 영상 등 형식에는 제한이 없다. 제작한 영상을 개인 SNS 계정에 올린 뒤, 참가신청서 등 제출 서류와 함께 지정된 이메일로 접수하면 된다.

공모 기간은 오는 7월 31일 오후 6시까지다. 모집 부문은 롱폼과 숏폼 두 가지다. 수상작 발표와 시상은 8월 10일 예정이다.

롱폼 부문은 감숙왕 골드바 7돈(1등), 감숙왕 골드바 1돈(2등), 백화점 상품권 10만원권(3등, 5명)이 수여된다. 숏폼 부문은 감숙왕 골드바 2돈(1등), 백화점 상품권 50만원권(2등), 5만원 상당 스미후루 선물세트(3등, 10명)가 제공된다.

gorgeous@heraldcorp.com