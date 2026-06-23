금 10돈 수상의 기회…스미후루코리아, ‘감숙왕 브랜드 영상 공모전’

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 ‘감숙왕 브랜드 영상 공모전’을 개최한다고 23일 밝혔다.
이번 공모전은 감숙왕에 대한 경험과 매력을 자신만의 방식으로 영상에 담아 응모하면 된다. 감숙왕 브랜드 캐릭터, 실제 제품, 로고, CM송 등 감숙왕을 나타낼 수 있는 다양한 요소를 활용할 수 있다. 직접 촬영한 실사 영상은 물론 드로잉, AI 활용 영상 등 형식에는 제한이 없다. 제작한 영상을 개인 SNS 계정에 올린 뒤, 참가신청서 등 제출 서류와 함께 지정된 이메일로 접수하면 된다.
공모 기간은 오는 7월 31일 오후 6시까지다. 모집 부문은 롱폼과 숏폼 두 가지다. 수상작 발표와 시상은 8월 10일 예정이다.
롱폼 부문은 감숙왕 골드바 7돈(1등), 감숙왕 골드바 1돈(2등), 백화점 상품권 10만원권(3등, 5명)이 수여된다. 숏폼 부문은 감숙왕 골드바 2돈(1등), 백화점 상품권 50만원권(2등), 5만원 상당 스미후루 선물세트(3등, 10명)가 제공된다.
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June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라