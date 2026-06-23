“드림스타트 가정 모십니다”…매일유업 진암사회복지재단, 상하농원 가족캠프 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 진암사회복지재단이 특별한 가족 힐링 캠프를 진행했다.

23일 매일유업에 따르면 진암사회복지재단은 서울 종로구와 협력해 드림스타트 11가정(총 27명)을 지난 19일 상하농원으로 초청했다. 전북 고창군 상하면의 ‘상하농원’은 자연과 사람이 어우러지는 체험형 농어촌 테마공원이다.

드림스타트는 보건복지부의 아동복지 사업이다. 모든 0세(임산부)이상부터 만 12세이하(초등학생) 취약계층 아동과 가족을 대상으로 아동 건강·기초학습·사회성 함양·부모 교육·가족지지 등 맞춤형 통합서비스를 제공한다.

진암사회복지재단은 보호자의 생업과 경제적 어려움 등으로 가족 여행의 기회가 부족했던 종로구 거주 가정을 초청해 ‘드림스타트 가족캠프’를 개최하고 있다. 지난 2016년 첫 행사를 시작으로 올해 6회째를 맞이했다.

이번 행사는 지난 19일부터 20일까지 1박 2일간 열렸다. 참가 가족들은 잼 만들기 체험 교실, 동물 교감 활동, 파머스빌리지 야외 수영장 물놀이, 매일유업 상하공장 견학, 보호자 대상 부모 교육 등의 프로그램에 참여했다.

매일유업 진암사회복지재단 관계자는 “이번 드림스타트 가족캠프 행사가 아이들의 호기심을 자극하고 넓은 세상으로 나아가는 든든한 디딤돌이 되었기를 바란다”고 밝혔다.

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