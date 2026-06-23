“드림스타트 가정 모십니다”…매일유업 진암사회복지재단, 상하농원 가족캠프 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 진암사회복지재단이 특별한 가족 힐링 캠프를 진행했다.
23일 매일유업에 따르면 진암사회복지재단은 서울 종로구와 협력해 드림스타트 11가정(총 27명)을 지난 19일 상하농원으로 초청했다. 전북 고창군 상하면의 ‘상하농원’은 자연과 사람이 어우러지는 체험형 농어촌 테마공원이다.
드림스타트는 보건복지부의 아동복지 사업이다. 모든 0세(임산부)이상부터 만 12세이하(초등학생) 취약계층 아동과 가족을 대상으로 아동 건강·기초학습·사회성 함양·부모 교육·가족지지 등 맞춤형 통합서비스를 제공한다.
진암사회복지재단은 보호자의 생업과 경제적 어려움 등으로 가족 여행의 기회가 부족했던 종로구 거주 가정을 초청해 ‘드림스타트 가족캠프’를 개최하고 있다. 지난 2016년 첫 행사를 시작으로 올해 6회째를 맞이했다.
이번 행사는 지난 19일부터 20일까지 1박 2일간 열렸다. 참가 가족들은 잼 만들기 체험 교실, 동물 교감 활동, 파머스빌리지 야외 수영장 물놀이, 매일유업 상하공장 견학, 보호자 대상 부모 교육 등의 프로그램에 참여했다.
매일유업 진암사회복지재단 관계자는 “이번 드림스타트 가족캠프 행사가 아이들의 호기심을 자극하고 넓은 세상으로 나아가는 든든한 디딤돌이 되었기를 바란다”고 밝혔다.
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June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라