‘축구보며 바나나’…돌코리아 ‘응원 간식템’ 이벤트 전개

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 식품업계에서 제품 라벨과 패키지를 활용한 브랜딩이 활발해지고 있다. 과거 라벨과 패키지가 제품명, 원재료, 용량 등 기본 정보를 전달하는 수단에 머물렀다면, 최근에는 브랜드의 품질 경쟁력과 정체성, 재미 요소를 전달하는 역할이 확장되는 추세다.
23일 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아에 따르면 돌코리아는 자사 프리미엄 과일 브랜드 ‘스위티오’ 라벨을 통해 ‘바나나는 라벨로 말한다’ 캠페인을 진행 중이다. ‘돌(Dole) 스위티오’ 라벨은 고산지대 최적의 생육 환경 속에서 재배한 후, 선별 기준을 통과한 청과에만 부착할 수 있다.
돌코리아는 이번 캠페인 메시지를 참여형 이벤트로 전개한다. ‘스위티오 라벨이 말해주는 익숙한 한 가지’가 주제다. 오전 시간대 축구 경기를 시청하며 즐기는 스위티오 바나나의 강점을 알리기 위해 기획됐다. 오는 25일까지 돌코리아 공식 인스타그램 이벤트 게시물 댓글로 나만의 ‘응원 간식템’ 조합을 남기면 된다. 참여자 중 10명을 선정해 돌(Dole) 과일 상자를 증정한다.
돌코리아 관계자는 “라벨은 소비자가 제품을 맛보기 전부터 브랜드의 품질 경쟁력을 직관적으로 알릴 수 있는 수단인 만큼, 지난 3월부터 이를 활용한 캠페인을 전개하고 있다”고 말했다.
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June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라