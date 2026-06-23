‘축구보며 바나나’…돌코리아 ‘응원 간식템’ 이벤트 전개

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 식품업계에서 제품 라벨과 패키지를 활용한 브랜딩이 활발해지고 있다. 과거 라벨과 패키지가 제품명, 원재료, 용량 등 기본 정보를 전달하는 수단에 머물렀다면, 최근에는 브랜드의 품질 경쟁력과 정체성, 재미 요소를 전달하는 역할이 확장되는 추세다.

23일 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아에 따르면 돌코리아는 자사 프리미엄 과일 브랜드 ‘스위티오’ 라벨을 통해 ‘바나나는 라벨로 말한다’ 캠페인을 진행 중이다. ‘돌(Dole) 스위티오’ 라벨은 고산지대 최적의 생육 환경 속에서 재배한 후, 선별 기준을 통과한 청과에만 부착할 수 있다.

돌코리아는 이번 캠페인 메시지를 참여형 이벤트로 전개한다. ‘스위티오 라벨이 말해주는 익숙한 한 가지’가 주제다. 오전 시간대 축구 경기를 시청하며 즐기는 스위티오 바나나의 강점을 알리기 위해 기획됐다. 오는 25일까지 돌코리아 공식 인스타그램 이벤트 게시물 댓글로 나만의 ‘응원 간식템’ 조합을 남기면 된다. 참여자 중 10명을 선정해 돌(Dole) 과일 상자를 증정한다.

돌코리아 관계자는 “라벨은 소비자가 제품을 맛보기 전부터 브랜드의 품질 경쟁력을 직관적으로 알릴 수 있는 수단인 만큼, 지난 3월부터 이를 활용한 캠페인을 전개하고 있다”고 말했다.

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