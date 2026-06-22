상하농원 진 유정란, 현대카드 ‘2층 구독’ 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 전북 고창군의 농어촌 테마공원 상하농원이 현대카드 구독 서비스 플랫폼 ‘2층 구독’에 입점한다고 22일 전했다. 대표 제품인 진(眞)유정란 정기구독 서비스를 선보인다.
구독 서비스는 진 유정란 20구를 정기적으로 받아볼 수 있는 상품이다. 격주 배송(3개월 6회) 또는 매주 배송(3개월 12회) 중 선택할 수 있다.
특히 현대카드 M포인트를 100% 활용해도 된다. 현대카드 M포인트는 1.5포인트당 1원 비율로 사용할 수 있다. 포인트만으로도 정기구독 서비스를 이용할 수 있다.
진 유정란은 상하농원이 4년간 연구 끝에 개발한 프리미엄 유정란이다. 건강한 사육환경과 곡물 위주의 사료를 통해 생산한다. 선명한 주황빛 노른자가 특징이다. 생산부터 유통까지 전 과정을 직접 관리한다.
상하농원 관계자는 “현대카드 2층 구독 입점으로 더 많은 고객이 상하농원의 프리미엄 먹거리를 편리하게 경험할 수 있게 됐다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라