상하농원 진 유정란, 현대카드 ‘2층 구독’ 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 전북 고창군의 농어촌 테마공원 상하농원이 현대카드 구독 서비스 플랫폼 ‘2층 구독’에 입점한다고 22일 전했다. 대표 제품인 진(眞)유정란 정기구독 서비스를 선보인다.

구독 서비스는 진 유정란 20구를 정기적으로 받아볼 수 있는 상품이다. 격주 배송(3개월 6회) 또는 매주 배송(3개월 12회) 중 선택할 수 있다.

특히 현대카드 M포인트를 100% 활용해도 된다. 현대카드 M포인트는 1.5포인트당 1원 비율로 사용할 수 있다. 포인트만으로도 정기구독 서비스를 이용할 수 있다.

진 유정란은 상하농원이 4년간 연구 끝에 개발한 프리미엄 유정란이다. 건강한 사육환경과 곡물 위주의 사료를 통해 생산한다. 선명한 주황빛 노른자가 특징이다. 생산부터 유통까지 전 과정을 직접 관리한다.

상하농원 관계자는 “현대카드 2층 구독 입점으로 더 많은 고객이 상하농원의 프리미엄 먹거리를 편리하게 경험할 수 있게 됐다”고 말했다.

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