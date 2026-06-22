“트와이스도 콤부차”…티젠, ‘콤부차 랩’ 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 발효 음료 전문기업 티젠(TEAZEN)은 걸그룹 트와이스(TWICE)와 함께한 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’이 400여 명의 방문객을 모으며 마무리했다고 22일 밝혔다.
지난 18일 광화문에서 열린 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’은 올해부터 티젠 콤부차의 새로운 광고 모델로 활동 중인 트와이스와 함께 기획한 체험형 팝업 행사다.
행사장에서는 트와이스 9명의 멤버들과 1대1로 매칭한 티젠 콤부차 9종의 레시피를 소개했다. 방문객들은 각 멤버의 개성을 담은 레시피 카드를 살펴봤다. 자신이 선택한 레시피 음료도 직접 시음했다.
티젠 관계자는 “이번 팝업은 소비자가 콤부차를 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 더욱 새롭고 재미있게 경험할 수 있는 이색 콘텐츠를 확대하겠다”고 밝혔다.
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June 22. 2026
신상품 경쟁이 치열해진 일본 간식 시장에서 차별화의 축은 ‘맛’에서 ‘경험’으로 이동하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 덴츠PR컨설팅의 Z세대 대상 조사 결과, 브랜드나 상품, 서비스에 대해 공감과 친근함을 느끼는 이유 중 ‘디자인이나 세계관이 나와 잘 맞을 때’가 큰 비중을 차지했다. 제품을 자신의 취향과 개성을 드러내는 콘텐츠로 인식하는 경향이 강해지는 추세다. 대표 사례로 롯데의 초콜릿 과자 ‘파이노미’를 들 수 있다. 패키지 내 다람쥐 캐릭터에 각각 이름과 역할을 부여했다. 14개 캐릭터가 공존하는 ‘오시노모리’라는 세계관도 새롭게 구축했다. 이는 일본의 ‘오시카츠(자신이 좋아하는 것을 골라 응원하는 활동)’ 문화에 부합한 설계다. 또 패키지 내부에 만화를 삽입하거나 캐릭터 관련 굿즈, 애니메이션 등 추가 콘텐츠를 확대했다. 유라쿠제과의 ‘밀크마니아’는 특정 소재를 중심에 두고 제품 이미지를 구축했다. 신제품을 기획하면서 ‘우유’를 주요 콘셉트로 정했다. ‘밀크마니아’라