“트와이스도 콤부차”…티젠, ‘콤부차 랩’ 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 발효 음료 전문기업 티젠(TEAZEN)은 걸그룹 트와이스(TWICE)와 함께한 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’이 400여 명의 방문객을 모으며 마무리했다고 22일 밝혔다.

지난 18일 광화문에서 열린 ‘티젠 콤부차 랩(Lab)’은 올해부터 티젠 콤부차의 새로운 광고 모델로 활동 중인 트와이스와 함께 기획한 체험형 팝업 행사다.

행사장에서는 트와이스 9명의 멤버들과 1대1로 매칭한 티젠 콤부차 9종의 레시피를 소개했다. 방문객들은 각 멤버의 개성을 담은 레시피 카드를 살펴봤다. 자신이 선택한 레시피 음료도 직접 시음했다.

티젠 관계자는 “이번 팝업은 소비자가 콤부차를 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 더욱 새롭고 재미있게 경험할 수 있는 이색 콘텐츠를 확대하겠다”고 밝혔다.

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