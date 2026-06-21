컵밥과 교촌치킨의 성공, UAE 한국 프랜차이즈의 현지화 전략

[리얼푸드=육성연 기자] 아랍에미리트(UAE) 내 한국 외식 프랜차이즈의 진출이 확대되고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 교촌치킨, 컵밥(CUPBOP)은 각각 치킨 전문점과 패스트캐주얼 한식 모델을 통해 시장 진출에 성공했다. 모두 할랄 인증, 현지 파트너십 구축, 메뉴 현지화 등을 통해 UAE 소비자들의 수요에 대응했다.
교촌치킨은 UAE 대표 복합기업 Galadari Group과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다. 두바이를 중심으로 매장을 확대하며 한국식 프라이드치킨 브랜드로 자리매김했다. 치킨은 UAE에서 가장 대중적인 외식 메뉴 중 하나로 평가되고 있다.
컵밥(CUPBOP)은 미국에서 성공한 한국식 패스트캐주얼(Korean Fast Casual) 모델을 UAE에 도입했다. 젊은 소비자를 중심으로 간편식 및 패스트캐주얼 외식 수요가 증가하면서 컵밥은 한국형 퀵서비스 레스토랑(QSR) 모델로 주목받고 있다.
aT 관계자는 “교촌치킨, 컵밥은 모두 대형 쇼핑몰과 유동 인구가 많은 상권에 입점했다”며 “K-콘텐츠와 연계한 브랜드 이미지 구축과 한국식 메뉴와 현지 문화를 결합한 전략으로 성공했다”고 평가했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의