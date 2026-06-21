말레이시아에서 재인기인 한국식 쌀

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 말레이시아에서 한식의 인기로 단립종 쌀에 관심이 높아지고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 특히 김밥, 비빔밥, 김치볶음밥 등 한식 메뉴의 대중화에 따라 해당 요리에 적합한 단립종 쌀을 찾는 소비자가 증가했다. 말레이시아에서는 한국처럼 단립종 쌀을 주로 소비한다.

말레이시아 브랜드 자스민(Jasmine)이 최초로 선보인 현지 생산 한국식 쌀 ‘오빠 라이스(Oppa Rice)’는 출시 당시 시장의 주목을 받았다. 최근 한식 열풍에 힘입어 공격적인 마케팅을 다시 확대하는 중이다.

업체는 제품 홍보 과정에서 김밥, 비빔밥, 김치볶음밥 등 대표적인 한식 메뉴를 적극 활용하고 있다. 한국인 인플루언서를 통해 한국식 메뉴를 소개하는 마케팅도 추진한다.

현지 생산 한국식 쌀인 ‘오빠 라이스’는 일반 단립종 제품 대비 다소 높은 가격대다. 하지만 한국산 및 일본산 수입 쌀 대비 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 소비자 접근성을 확보했다.

aT 관계자는 “최근 한식 확산과 함께 단립종 쌀에 대한 현지인의 인식이 점진적으로 개선되고 있는 점은 긍정적인 시장 변화로 평가된다”고 말했다.

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