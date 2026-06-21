말레이시아에서 재인기인 한국식 쌀

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 말레이시아에서 한식의 인기로 단립종 쌀에 관심이 높아지고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 특히 김밥, 비빔밥, 김치볶음밥 등 한식 메뉴의 대중화에 따라 해당 요리에 적합한 단립종 쌀을 찾는 소비자가 증가했다. 말레이시아에서는 한국처럼 단립종 쌀을 주로 소비한다.
말레이시아 브랜드 자스민(Jasmine)이 최초로 선보인 현지 생산 한국식 쌀 ‘오빠 라이스(Oppa Rice)’는 출시 당시 시장의 주목을 받았다. 최근 한식 열풍에 힘입어 공격적인 마케팅을 다시 확대하는 중이다.
업체는 제품 홍보 과정에서 김밥, 비빔밥, 김치볶음밥 등 대표적인 한식 메뉴를 적극 활용하고 있다. 한국인 인플루언서를 통해 한국식 메뉴를 소개하는 마케팅도 추진한다.
현지 생산 한국식 쌀인 ‘오빠 라이스’는 일반 단립종 제품 대비 다소 높은 가격대다. 하지만 한국산 및 일본산 수입 쌀 대비 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 소비자 접근성을 확보했다.
aT 관계자는 “최근 한식 확산과 함께 단립종 쌀에 대한 현지인의 인식이 점진적으로 개선되고 있는 점은 긍정적인 시장 변화로 평가된다”고 말했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의