글로벌 재료로 부상한 필리핀 우베, 공급망은?

[리얼푸드=육성연 기자] 필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다.

우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다.

공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다.

향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원료 중심으로 재편될 가능성이 크다.

코트라 관계자는 “우베는 신선 원물 중심으로 접근할 경우 계절성, 품질 편차, 산지 분산, 가격 변동 리스크가 크다”며 “한국기업은 원물 대량매입보다 우베 파우더, 퓌레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원료와 반제품 영역에서 시장기회를 모색할 필요가 있다”고 조언했다.

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