아몬드·대추 기반…독일, 달콤한 스프레드 피한다

[리얼푸드=육성연 기자] 독일 스프레드 시장에서 건강 중심 소비가 확산하고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 시장조사기관 민텔 조사 결과, 독일인들은 전통적인 잼·초콜릿 스프레드 소비를 줄이고 견과류·세이버리(짭짤한 맛) 스프레드 이용을 늘리고 있다. 스위트 스프레드 이용자의 61%는 제품의 설탕 함량에 우려를 느끼고 있다고 응답했다.
그러나 소비자들은 단순히 ‘저당 제품’으로 이동하지 않는다. 설탕이 걱정되지만 저당 제품으로 바꾸지 않은 소비자의 84%는 “맛이 중요하다”고 응답했다. 인공 감미료가 들어간 제품을 피한다는 응답도 63%에 달했다.
아몬드와 같은 견과류 스프레드는 빠르게 성장하고 있다. 채소와 씨앗류 기반 제품들도 주목받는다.
세이버리 스프레드 역시 성장 가능성이 높아지고 있다. 세이버리 스프레드를 빵 토핑이 아닌 ‘요리 재료’로 활용하는 비율이 크게 늘고 있어서다. 특히 집에서 직접 요리하는 소비자가 늘면서 채소·콩·발효 원료 기반 스프레드에 관심이 높아지고 있다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의