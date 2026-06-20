밥솥이 알아서 해요, ‘애호박 소고기 솥밥’

[리얼푸드=육성연 기자] 전문점 수준의 솥밥을 만들려면 감칠맛 나는 육수가 필요합니다. 하지만 별도의 육수를 만들지 않고도 밥솥 버튼 하나로 요리가 가능한데요. 리얼푸드의 추천 레시피는 ‘애호박 소고기 솥밥’입니다.
조리법은 간단합니다. 다진 소고기와 제철 애호박을 듬뿍 올려 밥솥에 넣고 취사만 누르면 끝이에요. 비법은 참치액 한 스푼입니다.
갓 지은 솥밥에 매콤달콤한 양념장을 쓱쓱 비비면 근사한 한 끼가 완성됩니다. 바쁜 날 든든한 집밥 메뉴로 좋습니다.
요리 과정 중, 물은 평소보다 살짝 적게 넣어주세요. 애호박에서 수분이 나오기 때문입니다. 완성된 요리에는 김 가루나 반숙 달걀을 곁들이면 더욱 맛있게 즐길 수 있습니다.
재료 (2~3인분)
간장 2큰술, 고춧가루 1큰술, 올리고당 1큰술, 참기름 1큰술, 다진 파 1큰술, 통깨 약간
만들기
1. 쌀은 깨끗이 씻어 20~30분 정도 불린 뒤 체에 밭쳐 물기를 빼주세요.
2. 소고기 다짐육은 키친타월로 핏물을 제거한 뒤, 간장, 올리고당, 맛술을 넣고 골고루 섞어 밑간해 주세요.
3. 애호박은 얇게 채를 썰어 준비해 주세요.
4. 밥솥에 불린 쌀과 물을 넣고, 참치액을 더해 가볍게 섞어주세요. 그 위에 애호박을 올리고, 밑간한 소고기를 얹어주세요.
5. 일반 취사로 밥을 지은 뒤, 취사가 끝나면 재료를 고루 섞어주세요.
6. 분량의 재료를 섞어 양념장을 만든 뒤, 밥 위에 곁들여 맛있게 비벼 드세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의