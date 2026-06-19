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  • “슈퍼푸드로 영양 더했어요”…네츄럴코어, 푸치앤머트 리뉴얼

  • 2026-06-19
‘푸치앤머트(Pooch&Mutt)’ 제품 [네츄럴코어 제공]
‘푸치앤머트(Pooch&Mutt)’ 제품 [네츄럴코어 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 펫푸드 기업 네츄럴코어는 영국 ‘푸치앤머트(Pooch&Mutt)’의 리뉴얼 제품을 국내에서 선보인다고 19일 밝혔다.

푸치앤머트는 영국의 영양 전문가와 수의사가 협업해 만든 반려동물 건강식품 브랜드다. 글로벌 사료 브랜드 ‘브릿(Brit)’, ‘카니러브(Carnilove)’ 등을 공급하는 유럽 최대 규모의 반려동물 사료 제조사 바포 그룹(VAFO Group)에서 생산한다.

푸치앤머트 제품 라인은 강아지 연령별 사료 3종, 강아지 기능성 사료 3종, 강아지 덴탈껌 2종, 고양이 사료 2종으로 구성된다. 특히 사료 제품은 알레르기를 최소화한 ‘그레인 프리(Grain-Free)’ 원칙을 고수한다. 부산물이나 화학 첨가물을 배제한 것이 특징이다.

연령별 사료 3종(퍼피, 스몰독 어덜트, 시니어)은 카모마일·로즈힙·글루코사민 등 천연 성분을 기반으로 각 성장 단계에 맞는 맞춤 영양을 설계한 제품이다. 기능성 사료 3종(다이제스천, 슬렌더, 스킨앤코트)은 모하비유카·크랜베리·오메가 3 등 천연 기능 성분을 포함한다.

리뉴얼 기념 프로모션도 진행한다. 19일부터 내달 5일까지 사료 구매 고객게 푸치앤머트 브랜드 풉백 굿즈를 제공한다. 10kg 이상 구매 고객에게는 네츄럴코어 장난감 하이메이 시리즈의 치즈춥스 사과 1종을 추가 증정한다. 아울러 사료 본품과 커스텀 굿즈 등 혜택을 담은 SNS 이벤트도 진행할 예정이다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “이번 리뉴얼을 통해 영국 푸치앤머트의 브랜드 철학과 영양설계 중심의 제품 경쟁력을 알릴 것”이라고 말했다.


gorgeous@heraldcorp.com

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