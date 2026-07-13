로얄캐닌코리아 공식스토어, 3주 만에 가입자 1만 명 넘어

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아의 ‘공식 스토어’가 3주 만에 전용 멤버십 ‘로얄캐닌 라운지’ 가입자 1만 명을 넘었다.
로얄캐닌코리아는 지난달 15일 네이버에 브랜드 직영 온라인 스토어를 열었다. 전문화된 제품 추천은 물론, 무료 배송과 단독 이벤트 등 차별화된 서비스도 마련했다. 첫 구매 할인 쿠폰, 알림받기 및 리뷰 이벤트 등의 혜택도 제공한다.
박지완 로얄캐닌코리아 상무는 “공식 스토어는 단순히 제품을 판매하는 공간이 아니라 보호자들이 반려동물에게 꼭 맞는 솔루션을 보다 쉽고 편리하게 선택할 수 있도록 설계한 맞춤 영양 솔루션 허브”라고 소개했다. 이어 “반려묘와 반려견을 최우선으로 생각하는 로얄캐닌의 철학을 바탕으로 전문적이고 신뢰할 수 있는 브랜드 경험을 제공하겠다”고 덧붙였다.
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July 13. 2026
미국 식품시장에서 다양한 식감과 먹는 재미를 결합한 제품이 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 현지에서는 ‘레이어드 식감’이 새로운 제품개발 트렌드로 자리 잡고 있다. 여러 식감을 동시에 제공하거나 깨지는 소리와 늘어나는 모습을 영상으로 표현하기 쉬운 ‘멀티 텍스처’ 제품이 인기다. 글로벌 식품 원료 기업인 인그리디언(Ingredion) 조사에 따르면 소비자의 79%는 “식감이 제품 만족도에 영향을 준다”고 답했다 절반 이상은 “식감이 마음에 들지 않을 경우 다른 제품으로 바꿀 의향이 있다”고 응답했다. 소비자 4명 중 1명은 식감을 맛보다 더 중요하게 평가했다. 또 다른 글로벌 식품 재료 기업 그리피스푸드(Griffith Foods)도 2026년 주요 식품 트렌드로 ‘갈망을 자극하는 식감(Craveable Texture)’을 선정했다. 조사 결과 글로벌 소비자의 43%는 독특하거나 색다른 식감의 제품을 즐기는 것으로 나타났다. 이에