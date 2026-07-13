로얄캐닌코리아 공식스토어, 3주 만에 가입자 1만 명 넘어

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아의 ‘공식 스토어’가 3주 만에 전용 멤버십 ‘로얄캐닌 라운지’ 가입자 1만 명을 넘었다.

로얄캐닌코리아는 지난달 15일 네이버에 브랜드 직영 온라인 스토어를 열었다. 전문화된 제품 추천은 물론, 무료 배송과 단독 이벤트 등 차별화된 서비스도 마련했다. 첫 구매 할인 쿠폰, 알림받기 및 리뷰 이벤트 등의 혜택도 제공한다.

박지완 로얄캐닌코리아 상무는 “공식 스토어는 단순히 제품을 판매하는 공간이 아니라 보호자들이 반려동물에게 꼭 맞는 솔루션을 보다 쉽고 편리하게 선택할 수 있도록 설계한 맞춤 영양 솔루션 허브”라고 소개했다. 이어 “반려묘와 반려견을 최우선으로 생각하는 로얄캐닌의 철학을 바탕으로 전문적이고 신뢰할 수 있는 브랜드 경험을 제공하겠다”고 덧붙였다.

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