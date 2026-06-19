참전용사에게 감사…동서식품, 국립현충원 봉사활동

[리얼푸드=육성연 기자] 동서식품이 6월 호국보훈의 달을 맞아 지난 18일 국립서울현충원에서 참전용사 초청 오찬 및 묘역 정화 봉사활동을 진행했다. 참전용사들에게 감사의 마음을 전하고, 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리기 위해 마련됐다.
이날 동서식품 직원들은 국립서울현충원을 방문했다. 지정된 묘역의 묘비를 닦고 주변 잡초를 제거하는 등 묘역 정화 활동을 했다. 참전용사 어르신 100분과 함께 현충탑을 참배한 뒤 오찬도 진행했다.
봉사활동에 참여한 이상훈 동서식품 과장은 “참전용사분들께 감사의 마음을 직접 전하고 호국보훈의 의미를 되새길 수 있었다”고 소감을 전했다.
동서식품은 매월 실시하는 직원 봉사활동 외에도 지역사회를 위한 나눔 활동을 펼치고 있다. 지난 5월에는 가정의 달을 맞아 아동 복지단체들에 5000만원의 성금을 전달했다. 6월에는 혹서기를 앞두고 취약계층 이웃들의 건강한 여름나기를 위해 8000만원을 기부했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의