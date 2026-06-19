‘1인 컵빙수’가 대세…빽다방도 3종 출시

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방이 컵빙수 신메뉴 3종을 출시한다고 19일 밝혔다.
빽다방은 지난 4월 출시한 ‘통단팥컵빙’에 이어 망고 컵빙수, 블루베리 컵빙수, 초코 컵빙수 3종을 선보이며 컵빙수 라인업을 확대한다.
‘망고 컵빙수’와 ‘블루베리 컵빙수’는 각각 망고와 블루베리 토핑에 쫄깃한 나타드코코, 치즈큐브, 연유를 더했다. ‘초코 컵빙수’는 초코 우유 베이스에 초코크런치, 브라우니, 초코볼 등 다양한 초코맛 토핑을 한데 담았다. 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.
빽다방 관계자는 “무더위가 본격화되면서 혼자서도 간편하게 즐길 수 있는 빙수 메뉴 수요가 늘어나 다양한 컵빙수 신메뉴를 추가로 선보인다”고 소개했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의