‘1인 컵빙수’가 대세…빽다방도 3종 출시

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방이 컵빙수 신메뉴 3종을 출시한다고 19일 밝혔다.

빽다방은 지난 4월 출시한 ‘통단팥컵빙’에 이어 망고 컵빙수, 블루베리 컵빙수, 초코 컵빙수 3종을 선보이며 컵빙수 라인업을 확대한다.

‘망고 컵빙수’와 ‘블루베리 컵빙수’는 각각 망고와 블루베리 토핑에 쫄깃한 나타드코코, 치즈큐브, 연유를 더했다. ‘초코 컵빙수’는 초코 우유 베이스에 초코크런치, 브라우니, 초코볼 등 다양한 초코맛 토핑을 한데 담았다. 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.

빽다방 관계자는 “무더위가 본격화되면서 혼자서도 간편하게 즐길 수 있는 빙수 메뉴 수요가 늘어나 다양한 컵빙수 신메뉴를 추가로 선보인다”고 소개했다.

gorgeous@heraldcorp.com