프라임 진갈비와 한우로 즐기세요…코트야드 메리어트 평택 ‘아트 오브 BLT’ 코스

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 뉴욕 스테이크하우스 BLT 스테이크가 여름 코스 인 ‘아트 오브 BLT(The Art of BLT)’를 선보인다고 18일 전했다. 오는 8월 30일까지 한정 운영한다.
이번 코스는 런치, 디너, 그리고 2인 기준의 쉐어링 브런치까지 다양한 형태로 구성된다. 런치 코스는 레몬 그릭 요거트 샐러드와 토마토 가스파초로 시작한다. 메인으로는 미국산 프라임 진갈비가 제공된다. 추가 금액 지불 시 국내산 한우 1++ No.9 안심으로 변경할 수 있다. 디저트는 갸또 드 시트롱이 나온다. 가격은 1인 8만원이다.
디너 코스는 런치 구성에 민어 요리를 추가했다. 메인으로는 국내산 한우 1++ No.9안심이 제공된다.추가 금액 지불 시 드라이 에이징 국내산 한우 1++ 채끝으로 변경할 수 있다. 가격은 1인 16만원이다.
주말 및 브런치 다이닝을 위한 ‘쉐어링 브런치’는 2인 기준으로 운영한다. 치킨 시저 샐러드와 그릴 베이컨을 시작으로, 메인으로 드라이 에이징 프라임 채끝을 제공한다. 추가 금액 선택 시 드라이 에이징 프라임 포터하우스로 바꿀 수 있다. 디저트로는 그레페 수플레가 제공된다. 가격은 2인 기준 26만원이다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의