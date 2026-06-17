마릴린 먼로 탄생 100주년, ‘파이퍼하이직 마릴린먼로 에디션’ 나온다

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 프랑스 파이퍼하이직의 마릴린 먼로 에디션을 오는 7월 국내 한정 수량 출시한다고 밝혔다.

정식 출시에 앞서, 오는 26일 저녁 7시 서울 서초구 세빛섬 무드서울에서 론칭 프리파티 ‘파이퍼하이직 샴페인 나잇’을 개최한다. 이번 행사는 티켓 오픈과 동시에 120석 전량 완판됐다. 현재 추가 티켓을 오픈한 상태다.

파이퍼하이직 마릴린 먼로 한정판 에디션은 마릴린 먼로 특유의 환한 웃음이 강렬한 레드 톤 이미지로 새겨 있다. 레이블 중앙에는 마릴린 먼로의 친필 서명이 각인되어 있다. 전국 주요 백화점, 와인나라, GS25편의점 등에서 10만원대에 판매될 예정이다.

아영FBC 관계자는 “파이퍼하이직과 마릴린 먼로의 70여 년 인연을 담은 이번 에디션은 샴페인 문화를 사랑하는 이들에게 특별한 경험을 선사할 것”이라고 전했다.

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