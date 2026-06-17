마릴린 먼로 탄생 100주년, ‘파이퍼하이직 마릴린먼로 에디션’ 나온다

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 프랑스 파이퍼하이직의 마릴린 먼로 에디션을 오는 7월 국내 한정 수량 출시한다고 밝혔다.
정식 출시에 앞서, 오는 26일 저녁 7시 서울 서초구 세빛섬 무드서울에서 론칭 프리파티 ‘파이퍼하이직 샴페인 나잇’을 개최한다. 이번 행사는 티켓 오픈과 동시에 120석 전량 완판됐다. 현재 추가 티켓을 오픈한 상태다.
파이퍼하이직 마릴린 먼로 한정판 에디션은 마릴린 먼로 특유의 환한 웃음이 강렬한 레드 톤 이미지로 새겨 있다. 레이블 중앙에는 마릴린 먼로의 친필 서명이 각인되어 있다. 전국 주요 백화점, 와인나라, GS25편의점 등에서 10만원대에 판매될 예정이다.
아영FBC 관계자는 “파이퍼하이직과 마릴린 먼로의 70여 년 인연을 담은 이번 에디션은 샴페인 문화를 사랑하는 이들에게 특별한 경험을 선사할 것”이라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의