그리스산 천연 벌꿀 담았다, ‘풀무원요거트 그릭 허니’

[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문 기업 풀무원다논이 ‘풀무원요거트 그릭 허니’를 출시한다고 17일 밝혔다.

신제품은 ‘풀무원요거트 그릭’에 그리스산 천연 벌꿀을 더한 것이 특징이다. 여기에 그리스 크레타섬 유래의 정통 그릭 유산균 ‘Yoflex Sogreek F1’을 넣었다.

90g 한 컵 기준 단백질 5.4g과 프로바이오틱스 450억 CFU가 들어 있다. 락토프리(유당 0%) 제품이다. 또 한 컵당 67kcal에 저지방 설계로 부담을 낮췄다.

곽정원 풀무원요거트 그릭 브랜드 매니저는 “그리스산 천연 벌꿀로 차별화해 맛과 영양, 간편함을 모두 갖춘 신제품을 선보이게 됐다”고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com