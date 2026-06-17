그리스산 천연 벌꿀 담았다, ‘풀무원요거트 그릭 허니’

[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문 기업 풀무원다논이 ‘풀무원요거트 그릭 허니’를 출시한다고 17일 밝혔다.
신제품은 ‘풀무원요거트 그릭’에 그리스산 천연 벌꿀을 더한 것이 특징이다. 여기에 그리스 크레타섬 유래의 정통 그릭 유산균 ‘Yoflex Sogreek F1’을 넣었다.
90g 한 컵 기준 단백질 5.4g과 프로바이오틱스 450억 CFU가 들어 있다. 락토프리(유당 0%) 제품이다. 또 한 컵당 67kcal에 저지방 설계로 부담을 낮췄다.
곽정원 풀무원요거트 그릭 브랜드 매니저는 “그리스산 천연 벌꿀로 차별화해 맛과 영양, 간편함을 모두 갖춘 신제품을 선보이게 됐다”고 말했다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의