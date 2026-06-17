5개국서 펼치는 미식 여정, 메리어트 인터내셔널 ‘럭셔리 다이닝 시리즈’

[리얼푸드=육성연 기자] 바이 메리어트 인터내셔널이 ‘럭셔리 다이닝 시리즈’ 세 번째 에디션의 미식 여정을 선보였다. 오는 8월부터 10월까지다.
이번 시리즈는 ‘테이블 너머(Across the Table)’를 주제로 셰프들이 주방을 벗어나 손님과 직접 소통하는 방식으로 진해된다.
메리어트 인터내셔널 아시아 태평양(중화권 제외) 럭셔리 부문 및 싱가포르 지역 총괄 부사장 오리올 몬탈(Oriol Montal)은 “올해 럭셔리 다이닝 시리즈는 함께 나누는 식사 속에서 이야기가 펼쳐지고 풍미가 여운을 남기며 교감이 깊어지는, 다이닝의 정서적 본질을 조명한다”고 전했다.
아울러 올해 ‘테이블 너머’ 미식 경험은 몰디브를 제외한 주요 참여 목적지에서 모엣 헤네시(Moët Hennessy)와의 협업한다. 샴페인, 와인, 스피릿 페어링을 더해 완성된다.
올해 시리즈는 JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트 & 스파(JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa), 더 나카 아일랜드, 럭셔리 컬렉션 리조트 & 스파, 푸켓(The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket), 더 세인트레지스 몰디브 봄물리 리조트(The St. Regis Maldives Vommuli Resort), 만다파, 리츠칼튼 리저브(Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve), 리츠칼튼 교토(The Ritz-Carlton, Kyoto) 에서 순차적으로 펼쳐진다.
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June 17. 2026
홍콩 사람들이 중국 선전 마트로 건너가고 있다. 가성비(가격 대비 성능)와 서비스가 좋은 ‘북향 소비’가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 홍콩 소비자들은 선전의 창고형 마트에서 대용량 생필품을 구매하고, 저렴하고 서비스가 좋은 식당을 방문하고 있다. 홍콩 통계청에 따르면 작년에는 약 2억7300만 사람들이 선전을 통과했다. 역대 최고 수치다. 홍콩 주민들이 선전 등 중국 본토에서 지출하는 연간 총소비 금액은 약 840억 홍콩달러(약14조원)도다. 주 배경으로는 홍콩의 높은 월세와 인건비로 인한 높은 물가가 지목된다. 특히 주말마다 선전의 샘스클럽(Sam‘s Club)이나 코스트코(Costco) 매장을 방문해서 생활용품, 가공식품, 화장지 등을 대용량으로 저렴하게 구매하는 이들이 많다. 선전 마트에서 홍콩 시내 주요 포인트까지 바로 운행하는 크로스보더 셔틀버스 노선도 새로 등장했다. 외식산업에서도 변화를 보인다. 홍콩의