아이스만을 위해 만들어진 에스프레소?… 블루보틀 커피 ‘교토 스타일 에스프레소’

[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 블루보틀 커피가 ‘교토 스타일 에스프레소(Kyoto-Style Espresso)’를 출시한다고 16일 전했다.
‘교토 스타일 에스프레소’는 아이스 음료를 위해 처음부터 차갑게 설계된 에스프레소 추출 방식이다. 열 대신 시간과 차가운 물을 활용해 추출한 에스프레소다. 기존 에스프레소 제조보다 얼음에서도 균형감과 풍미를 더 유지할 수 있는 것이 특징이다.
‘교토 스타일 에스프레소’는 일본 교토의 느리고 섬세한 커피 추출 문화에서 영감을 받았다. 거친 맛은 줄이고 커피 본연의 단맛과 깊은 풍미를 끌어냈다.
신메뉴는 아이스 라떼와 아이스 모카를 비롯해 콜드 셰이큰 에스프레소, 바닐라 빈 샤케라토, 에스프레소 토닉 등 다양한 메뉴에서 만나볼 수 있다.
블루보틀 관계자는 “교토 스타일 에스프레소는 아이스 음료를 위한 혁신적인 추출 방식을 제안하는 시도이자 새로운 맛의 기준을 제시하는 전환점”이라고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre