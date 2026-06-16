전통주의 저력 알린다…서울장수, ‘2026 서울국제주류&와인박람회’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 서울탁주제조협회 산하의 서울장수주식회사가 서울 강남구 코엑스(COEX) C홀에서 개최되는 ‘2026 서울국제주류&와인박람회’에 참가한다. 오는 18일부터 20일까지다.
올해로 35회를 맞이한 ‘서울국제주류&와인박람회’는 1992년 첫 개최 이후 대한민국 주류 산업을 이끌어온 최장수·최대 규모의 주류 전문 전시회다.
이번 박람회에서 서울장수는 ‘막걸리의 근본은 곧 장수’라는 브랜드 정체성을 오감으로 경험할 수 있도록 부스를 3가지 테마(3T)로 구성했다. ‘100년의 시간(Time)’, ‘막걸리의 본질(Tradition)’, ‘내일로 향하는 진화(Tomorrow)’다.
다채로운 시음 행사와 이색 콘텐츠도 마련된다. 장수 생막걸리를 비롯해 월매 쌀막걸리, 달빛유자, 달밤장수, 장홍삼 막걸리, 티젠 콤부차주 레몬 등을 맛볼 수 있다. 또 서울장수·월매·달빛유자 공식 인스타그램을 팔로우한 관람객에게는 신제품 ‘티젠 콤부차주 레몬’ 제품을 제공한다.
서울장수 관계자는 “이번 행사를 통해 ‘막걸리의 근본’으로서의 정통성을 확실히 각인시키는 동시에 젊은 소비자들과의 유쾌한 소통으로 K-주류의 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 전했다.
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June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre