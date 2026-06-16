1인 구성·여름 간편식 겨냥, 면사랑 ‘냉동면밀키트’ 3종

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 여름철 냉동면밀키트 신제품 3종을 출시한다고 16일 밝혔다.
신제품은 오장동식 간재미회냉면, 냉우동, 냉메밀소바 등 총 3종이다. 냉동면과 육수, 고명을 한 팩에 담은 밀키트 형태로 구성했다.
‘오장동식 간재미회냉면’은 명태회나 코다리 대신 간재미를 사용한 ‘프리미엄 냉동면밀키트’로 출시됐다. 7가지 국내산 과일·채소로 담근 동치미 발효 육수와 태양초 고추장 베이스의 양념소스를 더했다.
‘냉우동’과 ‘냉메밀소바’는 기존 2인용 제품을 1인용으로 바꿨다. 가다랑어포를 우려낸 육수와 양조간장을 사용했다. 설탕 대신 대체당을 적용해 당류 부담을 낮췄다.
조리법은 면을 삶은 뒤 별도 희석이 필요 없는 스트레이트 타입 육수를 붓고 동봉된 고명을 올리면 완성된다.
면사랑 관계자는 “이번 신제품은 간편식 수요 확대와 1인 가구 증가 등 변화하는 소비 트렌드를 반영해 선보였다”고 소개했다.
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June 15. 2026
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre