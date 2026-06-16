파리바게뜨, 동남아서 K-베이커리 띄운다…6개국서 캠페인

88개 매장서 동시 진행…베이커리·디저트 4종 출시

[리얼푸드=정찬수 기자] 파리바게뜨가 동남아시아 6개 진출국 전 매장에서 한국어 인사말을 앞세운 ‘안녕(Annyeong)!’ 캠페인을 펼친다고 16일 밝혔다.

캠페인은 싱가포르·말레이시아·인도네시아·캄보디아·베트남·필리핀 등 동남아 6개국 총 88개 매장에서 펼쳐진다. 이와 관련해 파리바게뜨는 한국 식문화와 카페 문화에서 영감을 받은 제품 4종을 출시했다.

대표 제품은 한국식 빙수에서 영감을 받은 ‘한국식 딸기 빙수 케이크’다. 바닐라 스펀지 케이크 위에 딸기 연유 필링과 생크림을 층층이 쌓고, 딸기 우유 소스를 직접 부어 먹는 방식이다. ‘한국식 고추장 치킨 김밥 랩’은 고추장 양념 치킨과 계란·당근채·게맛살·단무지·김 등 김밥 재료를 페이스트리 스타일로 감쌌다. 이밖에 ‘한국식 찹쌀 모찌’와 국내산 유자를 활용한 ‘한국식 스파클링 유자 민트 티’도 선보인다. 내달 15일까지 한국 항공권 경품 이벤트도 함께 진행한다.

파리바게뜨는 최근 동남아 시장에서 사업 확장에 속도를 내고 있다. 올해 2월에는 싱가포르 전 매장이 할랄 인증을 획득했다. 지난달에는 인도네시아 전 매장의 할랄 인증도 완료했다. 말레이시아 조호르에는 할랄 인증 생산센터를 준공하며 동남아 사업 기반을 강화하고 있다.

하나 리(Hana Lee) 파리바게뜨 AMEA(아시아·중동·아프리카) 본부장은 “한국적 헤리티지를 담은 제품과 브랜드 경험을 통해 한국 여행을 온 듯한 새로운 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

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