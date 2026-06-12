최대 71% 저렴하게…옳곡, ‘네고왕’ 출연 할인 행사 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 국내산 땅콩 브랜드 ‘옳곡’이 에이앤이코리아 달라스튜디오 ‘네고왕’ 출연을 기념해 최대 71% 할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

지난 11일 공개된 ‘네고왕’ 에피소드에서는 카카오 톡딜을 통해 상품 구매 시 최대 71% 할인 판매한다는 내용을 공개했다. 오는 17일까지다. 상품은 ‘땅콩버터 스무스 & 크런치’, ‘피스타치오 스프레드 3종’, ‘땅콩크런치 그래놀라 2종’, ‘땅콩 약과’, ‘저당 매실청’, ‘헤이즐넛 초코 스프레드’ 등이다.

옳곡은 네고왕 출연을 기념해 스프레드의 신규 라인업인 ‘마롱 스프레드’도 새롭게 선보인다. 마롱 스프레드는 국내산 알밤을 갈은 제품이다. 설탕 대신 알룰로스로 당 함량을 낮췄다.

옳곡 관계자는 “맛과 건강을 모두 중시하는 헬시플레저 트렌드에 맞춰 국내산 곡물을 활용한 옳곡의 제품을 많은 소비자들이 부담 없이 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”고 밝혔다.

한옳곡은 땅콩농업전문기업 ‘반석산업’이 선보인 국내산 땅콩 가공 전문 브랜드다. 전라북도 고창산 햇땅콩이 100% 들어간 ‘땅콩버터 스무스 & 크런치’ 등을 선보이고 있다.

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