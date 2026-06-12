최대 71% 저렴하게…옳곡, ‘네고왕’ 출연 할인 행사 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 국내산 땅콩 브랜드 ‘옳곡’이 에이앤이코리아 달라스튜디오 ‘네고왕’ 출연을 기념해 최대 71% 할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.
지난 11일 공개된 ‘네고왕’ 에피소드에서는 카카오 톡딜을 통해 상품 구매 시 최대 71% 할인 판매한다는 내용을 공개했다. 오는 17일까지다. 상품은 ‘땅콩버터 스무스 & 크런치’, ‘피스타치오 스프레드 3종’, ‘땅콩크런치 그래놀라 2종’, ‘땅콩 약과’, ‘저당 매실청’, ‘헤이즐넛 초코 스프레드’ 등이다.
옳곡은 네고왕 출연을 기념해 스프레드의 신규 라인업인 ‘마롱 스프레드’도 새롭게 선보인다. 마롱 스프레드는 국내산 알밤을 갈은 제품이다. 설탕 대신 알룰로스로 당 함량을 낮췄다.
옳곡 관계자는 “맛과 건강을 모두 중시하는 헬시플레저 트렌드에 맞춰 국내산 곡물을 활용한 옳곡의 제품을 많은 소비자들이 부담 없이 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”고 밝혔다.
한옳곡은 땅콩농업전문기업 ‘반석산업’이 선보인 국내산 땅콩 가공 전문 브랜드다. 전라북도 고창산 햇땅콩이 100% 들어간 ‘땅콩버터 스무스 & 크런치’ 등을 선보이고 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원