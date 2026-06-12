호텔에서 보양해볼까…노보텔 앰배서더 동대문 ‘주말 보양식 뷔페 프로모션’

[리얼푸드=육성연 기자] 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스는 ‘여름 특선 보양식 뷔페 프로모션’을 선보인다고 12일 전했다. 오는 13일부터 8월 30일까지 호텔 20층 뷔페 레스토랑 ‘푸드 익스체인지’에서 진행한다.
이번 프로모션은 전통 보양식부터 세계 각국의 여름 보양 메뉴까지 구성했다. 여름철 대표 보양 메뉴인 인삼 전복죽과 민어 지리탕을 선보인다. 이와 함께 셰프가 즉석에서 선보이는 양다리 구이와 LA갈비, 양 어깨살 구이, 채끝, 새우구이 등 라이브 그릴 메뉴가 준비된다. 전복과 참소라, 대게, 딤섬 3종 등 스팀 메뉴도 있다.
팔진두부, 아티초크 피자, 광어 아쿠아파짜, 한방 갈비찜, 카이센 세비체, 장어 후토마키 등 다양한 글로벌 메뉴도 맛볼 수 있다.
식사 후에는 크림치즈 망고 쇼트 케이크, 우베 망고 롤케이크, 트로피컬 크림치즈 베린느, 망고 푸딩 등이 제공된다.
‘푸드 익스체인지’의 뷔페 프로모션은 매주 토요일과 일요일 운영한다. 런치(오후 12시 - 2시 30분)와 디너(오후 6시 - 9시 30분)로 구성ㅇ다. 가격은 성인 1인 기준 12만원이다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원