밀크티에 샷 추가, 디카페인이라고?…투썸플레이스 ‘디카페인 밀샷추’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 카페인 부담을 덜어낸 ‘밀샷추’를 출시한다고 12일 전했다.

‘디카페인 밀샷추’는 최근 식음료 업계에서 주목받는 밀크티 트렌드를 여름 음료로 재해석한 음료다. 카페인이 없는 루이보스 밀크티와 디카페인 원두를 사용했다.밀크티와 쓴맛을 줄인 디카페인 원두가 어우러지는 ‘밀샷추(밀크티에 샷추가)’다.

대표 메뉴인 ‘디카페인 밀샷추’는 무(無)카페인 루이보스 밀크티에 투썸의 디카페인 에스프레소 샷을 더했다. 산뜻한 박하 향을 더한 ‘디카페인 민트 밀샷추’도 함께 출시한다.

2024년 시즌 메뉴로 선보였던 ‘레몬 아샷추’와 ‘레몬 아이스티’도 재출시한다. ‘레몬 아샷추’는 레몬 아이스티에 에스프레소 샷을 더한 음료다. ‘레몬 아이스티’는 레몬의 풍미를 담았다.

투썸플레이스 관계자는 “‘디카페인 밀샷추’ 2종은 ‘밀크티’에서 한 단계 더 나아가, 트렌디한 맛을 느끼면서도 카페인 부담을 덜고 싶은 고객에게 새로운 커피 경험을 제안한다”고 소개했다.

이번 밀샷추 신제품 2종과 ‘레몬 아샷추’, ‘레몬 아이스티’는 오는 15일부터 전국 투썸플레이스에서 만나볼 수 있다. 매장별 판매 여부는 다를 수 있다.

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