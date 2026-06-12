밀크티에 샷 추가, 디카페인이라고?…투썸플레이스 ‘디카페인 밀샷추’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 카페인 부담을 덜어낸 ‘밀샷추’를 출시한다고 12일 전했다.
‘디카페인 밀샷추’는 최근 식음료 업계에서 주목받는 밀크티 트렌드를 여름 음료로 재해석한 음료다. 카페인이 없는 루이보스 밀크티와 디카페인 원두를 사용했다.밀크티와 쓴맛을 줄인 디카페인 원두가 어우러지는 ‘밀샷추(밀크티에 샷추가)’다.
대표 메뉴인 ‘디카페인 밀샷추’는 무(無)카페인 루이보스 밀크티에 투썸의 디카페인 에스프레소 샷을 더했다. 산뜻한 박하 향을 더한 ‘디카페인 민트 밀샷추’도 함께 출시한다.
2024년 시즌 메뉴로 선보였던 ‘레몬 아샷추’와 ‘레몬 아이스티’도 재출시한다. ‘레몬 아샷추’는 레몬 아이스티에 에스프레소 샷을 더한 음료다. ‘레몬 아이스티’는 레몬의 풍미를 담았다.
투썸플레이스 관계자는 “‘디카페인 밀샷추’ 2종은 ‘밀크티’에서 한 단계 더 나아가, 트렌디한 맛을 느끼면서도 카페인 부담을 덜고 싶은 고객에게 새로운 커피 경험을 제안한다”고 소개했다.
이번 밀샷추 신제품 2종과 ‘레몬 아샷추’, ‘레몬 아이스티’는 오는 15일부터 전국 투썸플레이스에서 만나볼 수 있다. 매장별 판매 여부는 다를 수 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원