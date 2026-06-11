커피 산지, 얼마나 아세요?…터미널프렌즈, 과테말라 농장주 방한 포럼 개최

[리얼푸드=육성연 기자] 터미널프렌즈는 ‘치카 빈 농장주 방문 포럼 & 커핑 이벤트’를 개최했다고 11일 밝혔다.
지난 9일 터미널 에스프레소 하우스 강서점에서 열린 이번 행사에는 과테말라 현지 생산자를 비롯해 한국커피협회, 국내 커피 교육 기관 및 스페셜티 커피 전문점 관계자 등 40여 명이 참석했다.
과테말라 스페셜티 커피 브랜드 치카빈(Chica Bean)의 Josue Antonio Martinez Roque 대표와 조민재 공동대표도 자리했다. 두 사람은 과테말라 커피 산지 이야기와 최근 주목받는 커피 가공법, 품종에 관한 정보를 나눴다. 과테말라에서 가져온 커피를 맛보는 커핑 자리도 마련됐다.
치카빈은 과테말라의 영세 소농들, 특히 정보와 시장 접근에서 소외된 여성 농장주들을 연결, 공정한 가격을 받을 수 있도록 돕는 브랜드다. 과테말라 현지에서 직접 로스팅한 원두를 수출한다. 현재 미국 시장에서 판매하고 있다. 또한 중미 최대 회원제 창고형 유통 체인 프라이스마트(PriceSmart)에도 납품 중이다.
정화용 터미널프렌즈 대표는 “커피 산지의 현실을 직접 듣는 자리를 만들고 싶었다”며 “이번 FTA 체결을 계기로 과테말라의 품질 좋은 커피가 한국 소비자와 만날 기회가 더 많아지길 기대한다”고 말했다.
치카빈 Josue 대표는 “한국인의 커피 산지에 관한 관심과 이해 수준에 놀랐다”며 “앞으로도 한국 시장과의 교류가 더욱 깊어지길 바란다”고 전했다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원