푸룬의 영양 알린다…캘리포니아 푸룬 협회 ‘2026 서울국제식품산업대전’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 캘리포니아 푸룬 협회가 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 서울국제식품산업대전(SEOUL FOOD 2026)’에 참가한다고 밝혔다. 지난 9일부터 오는 12일 열린다.
캘리포니아 푸룬 협회는 행사가 진행되는 킨텍스 제1전시관 Hall 4(부스번호 3G303)에 부스를 마련했다. 행사장에 방문하는 5만여 명의 국내외 식품산업 관계자들에게 캘리포니아 푸룬의 영양학적 우수성과 다양한 활용법을 알린다. 캘리포니아 푸룬의 영양학적 우수성을 살펴볼 수 있는 자료 전달, 캘리포니아 푸룬 테이스팅 및 전시, 1대1 미팅 등을 진행한다. 더불어 부스 방문객에게는 푸룬 한 팩(30g, 약 3~4알)을 제공한다.
푸룬 100g에는 식이섬유가 약 7g 포함돼 있다. 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28%를 충족하는 수준이다. 비타민 K는 약 59.5mcg 들어 있어 한국인 하루 섭취 권장량의 약 79%를 충족한다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원