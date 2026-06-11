푸룬의 영양 알린다…캘리포니아 푸룬 협회 ‘2026 서울국제식품산업대전’ 참가

[리얼푸드=육성연 기자] 캘리포니아 푸룬 협회가 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 서울국제식품산업대전(SEOUL FOOD 2026)’에 참가한다고 밝혔다. 지난 9일부터 오는 12일 열린다.

캘리포니아 푸룬 협회는 행사가 진행되는 킨텍스 제1전시관 Hall 4(부스번호 3G303)에 부스를 마련했다. 행사장에 방문하는 5만여 명의 국내외 식품산업 관계자들에게 캘리포니아 푸룬의 영양학적 우수성과 다양한 활용법을 알린다. 캘리포니아 푸룬의 영양학적 우수성을 살펴볼 수 있는 자료 전달, 캘리포니아 푸룬 테이스팅 및 전시, 1대1 미팅 등을 진행한다. 더불어 부스 방문객에게는 푸룬 한 팩(30g, 약 3~4알)을 제공한다.

푸룬 100g에는 식이섬유가 약 7g 포함돼 있다. 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28%를 충족하는 수준이다. 비타민 K는 약 59.5mcg 들어 있어 한국인 하루 섭취 권장량의 약 79%를 충족한다.

gorgeous@heraldcorp.com