땅콩버터 트렌드에 땅콩새싹 추출물 ‘피넛트라’ 주목

[리얼푸드=육성연 기자] 땅콩버터의 인기가 이어지면서 ‘피넛트라’도 주목받고 있다. 피넛트라는 땅콩을 발아시켜 싹 틔운 ‘땅콩 새싹’의 추출물이다.
국내에서는 국내산 땅콩 가공 전문 브랜드 옳곡이 피넛트라 활용한 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 올여름 중 피넛트라를 활용한 제품을 출시할 계획이다.
옳곡 관계자는 “피넛트라는 폴리페놀, 아스파라긴산 등 다양한 성분을 함유해 향후 건기식 및 일반 식품 시장에서 적용 범위를 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.
10일 옳곡에 따르면, 피넛트라에는 레스베라트롤(Resveratrol) 등의 폴리페놀이 풍부하게 들어 있다. 폴리페놀은 식물이 자외선이나 병해충으로부터 자신을 보호하기 위해 만드는 항산화물질이다. 폴리페놀의 일종인 레스베라트롤은 염증을 완화하고 암을 예방하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다.
피넛트라는 땅콩 새싹 발아 과정에서 레스베라트롤 함량이 크게 증가한다. 피로 해소나 활력 유지에 도움을 주는 아스파라긴산(Aspartic acid)도 들어 있다.
이와 함께 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 소야사포닌(Soyasaponin) 성분이 포함되어 있다. 소야사포닌은 체내 콜레스테롤 흡수를 억제하고 혈관 내 노폐물 축적을 막는 데 관여하는 기능성 성분이다.
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June 10. 2026
필리핀의 우베(ube)가 글로벌 식재료로 부상하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우베는 필리핀을 대표하는 자색 참마로다. 현지인에게 할라야, 할로할로, 아이스크림 등으로 익숙한 원료다. 최근 글로벌 카페·디저트 시장에서도 수요가 확대되고 있다. 향후 원료 조달 안정성이 시장 성장의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다. 공급 측면에서는 계절성과 산지 편중이 주요 변수다. 우베가 글로벌 디저트 원료로 주목받고 있음에도, 현재 공급 구조는 아직 연중 균일 공급 체계로 완전히 전환되지 않았다. 필리핀 지식재산청에 따르면 보홀의 우비 킨암파이는 통상 연 1회 심는다. 보통 5월에 심어 수확까지 6~8개월이 소요된다. 향후 우베 시장의 관건은 수요 확대보다 공급망의 정교화에 놓일 가능성이 크다. 글로벌 브랜드와 식품 제조사가 요구하는 균일한 색상·향미·규격을 안정적으로 맞추는 데 한계가 있다. 우베 산업은 신선 원물 중심의 단순 수출보다 파우더, 퓨레, 필링, 아이스크림 베이스 등 가공원