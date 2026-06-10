땅콩버터 트렌드에 땅콩새싹 추출물 ‘피넛트라’ 주목

[리얼푸드=육성연 기자] 땅콩버터의 인기가 이어지면서 ‘피넛트라’도 주목받고 있다. 피넛트라는 땅콩을 발아시켜 싹 틔운 ‘땅콩 새싹’의 추출물이다.

국내에서는 국내산 땅콩 가공 전문 브랜드 옳곡이 피넛트라 활용한 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 올여름 중 피넛트라를 활용한 제품을 출시할 계획이다.

옳곡 관계자는 “피넛트라는 폴리페놀, 아스파라긴산 등 다양한 성분을 함유해 향후 건기식 및 일반 식품 시장에서 적용 범위를 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.

10일 옳곡에 따르면, 피넛트라에는 레스베라트롤(Resveratrol) 등의 폴리페놀이 풍부하게 들어 있다. 폴리페놀은 식물이 자외선이나 병해충으로부터 자신을 보호하기 위해 만드는 항산화물질이다. 폴리페놀의 일종인 레스베라트롤은 염증을 완화하고 암을 예방하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

피넛트라는 땅콩 새싹 발아 과정에서 레스베라트롤 함량이 크게 증가한다. 피로 해소나 활력 유지에 도움을 주는 아스파라긴산(Aspartic acid)도 들어 있다.

이와 함께 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 소야사포닌(Soyasaponin) 성분이 포함되어 있다. 소야사포닌은 체내 콜레스테롤 흡수를 억제하고 혈관 내 노폐물 축적을 막는 데 관여하는 기능성 성분이다.

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