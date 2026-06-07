한우자조금 심포지엄 개최…“농가의 현장 경쟁력 높인다”

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회는 내달 2일 세종시 홍익대 국제연수원 국제회의실에서 ‘한우농가 디지털정보 활용 및 생산성 향상을 위한 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다. 이번 심포지엄은 한우농가의 현장 경쟁력을 높이고 한우산업 발전에 이바지하기 위해 마련됐다.

행사는 ‘데이터 기반 수익 중심형 한우 사육기술 및 경영 전략’을 주제로 디지털 정보, 반추영양, 도체성적, 개체관리 분야 전문가 발표와 질의응답으로 진행된다. 한우자조금과 ‘한우산업 공유’ 온라인 커뮤니티가 공동 주최한다.

이번 심포지엄에서 한우자조금은 새롭게 구축한 ‘한우 디지털 정보 시스템’을 최초로 공개한다. 현장에서 시스템 화면 시연을 통해 한우 전용 챗봇 등 사용 방법을 소개하고, 한우농가가 즉시 활용할 수 있도록 구체적인 활용 방안을 제시한다.

참가 신청은 280명 선착순으로 진행한다. 오는 8일까지 한우자조금 공식 홈페이지 또는 포스터 내 QR코드를 통해 네이버 폼으로 접수할 수 있다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “현장의 목소리와 전문가의 지식을 한자리에서 공유할 수 있는 자리를 마련했다”라며 “이번 심포지엄이 한우 농가의 실질적인 경쟁력 강화에 도움이 되길 바란다”라고 밝혔다.

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