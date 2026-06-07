파파존스, ‘2026 마인드마라톤’에 공식 후원…“갓 구운 피자 제공”

[리얼푸드=육성연 기자] 피자 브랜드 한국파파존스가 ‘2026 마인드마라톤’ 현장에서 참가자들에게 피자를 무료 제공했다고 7일 밝혔다.
파파존스는 이날 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2026 마인드마라톤’에 공식 후원했다. ‘2026 마인드마라톤’은 한국수력원자력과 더버터가 주최하는 시민 참여형 기부 마라톤 행사다. 올해 행사에는 약 1만 명의 시민이 참가했다.
파파존스는 현장에서 매직카를 통해 갓 구운 ‘존스 페이버릿 크루아상 크러스트’를 즉석에서 나누며 참가자들을 격려했다. 해당 메뉴는 파파존스의 대표 메뉴인 ‘존스 페이버릿’에 크루아상 크러스트를 더한 제품이다.
파파존스는 지난 2019년부터 각종 주니어 스키대회를 후원하며 아동·청소년을 위한 문화예술 및 스포츠 대회 지원하고 있다. 2022년부터는 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 협력한 기부 캠페인도 선보였다. 올해는 주문 1건당 1000원이 위기아동지원사업 기금으로 사용되는 ‘아이브 픽앤기브(Pick & Give)’ 캠페인을 운영 중이다.
한국파파존스 관계자는 “앞으로도 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘쓰고, 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 전개하겠다”고 말했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가