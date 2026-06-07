파파존스, ‘2026 마인드마라톤’에 공식 후원…“갓 구운 피자 제공”

[리얼푸드=육성연 기자] 피자 브랜드 한국파파존스가 ‘2026 마인드마라톤’ 현장에서 참가자들에게 피자를 무료 제공했다고 7일 밝혔다.

파파존스는 이날 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2026 마인드마라톤’에 공식 후원했다. ‘2026 마인드마라톤’은 한국수력원자력과 더버터가 주최하는 시민 참여형 기부 마라톤 행사다. 올해 행사에는 약 1만 명의 시민이 참가했다.

파파존스는 현장에서 매직카를 통해 갓 구운 ‘존스 페이버릿 크루아상 크러스트’를 즉석에서 나누며 참가자들을 격려했다. 해당 메뉴는 파파존스의 대표 메뉴인 ‘존스 페이버릿’에 크루아상 크러스트를 더한 제품이다.

파파존스는 지난 2019년부터 각종 주니어 스키대회를 후원하며 아동·청소년을 위한 문화예술 및 스포츠 대회 지원하고 있다. 2022년부터는 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 협력한 기부 캠페인도 선보였다. 올해는 주문 1건당 1000원이 위기아동지원사업 기금으로 사용되는 ‘아이브 픽앤기브(Pick & Give)’ 캠페인을 운영 중이다.

한국파파존스 관계자는 “앞으로도 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘쓰고, 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 전개하겠다”고 말했다.

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