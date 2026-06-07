“빵이 된 돼지바?” 롯데웰푸드, 돼지바 빵집 팝업스토어

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데웰푸드의 ‘돼지바’가 빵집을 콘셉트로 한 이색 팝업스토어(임시 단기매장) 를 연다.
7일 롯데웰푸드에 따르면 이번 팝업스토어 ‘돼지바 빵집 since 1983’은 오는 21일까지 서울 관악구 봉천동 샤로수길에서 전개된다.
팝업스토어는 돼지바 브랜드 캐릭터인 ‘돼장님’의 세계관을 바탕으로 꾸며졌다. 돼지바 브랜드의 역사와 더불어 돼장님이 돼지바빵을 개발하게 된 스토리를 공간 전체에 담았다.
방문객을 위한 체험형 이벤트도 준비했다. 뽑기 기계에서 토핑을 뽑으면 해당 토핑과 돼지바빵을 함께 제공하는 ‘커스텀 돼지바빵’ 이벤트다. 또, SNS상에서 진행 중인 ‘밤티 돼지바빵 꾸미기 콘테스트’에 참여할 수 있도록 돼지바빵의 모나카 과자 겉면을 장식할 수 있는 초코펜도 있다.
내부에는 기념사진을 남길 수 있는 포토존과, 돼지바빵 굿즈를 뽑을 수 있는 경품존 등도 있다.
롯데웰푸드 관계자는 “43년동안 사랑받아 온 돼지바가 MZ세대에게 더욱 신선하고 재미있게 다가갈 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다”고 말했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가