“빵이 된 돼지바?” 롯데웰푸드, 돼지바 빵집 팝업스토어

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데웰푸드의 ‘돼지바’가 빵집을 콘셉트로 한 이색 팝업스토어(임시 단기매장) 를 연다.

7일 롯데웰푸드에 따르면 이번 팝업스토어 ‘돼지바 빵집 since 1983’은 오는 21일까지 서울 관악구 봉천동 샤로수길에서 전개된다.

팝업스토어는 돼지바 브랜드 캐릭터인 ‘돼장님’의 세계관을 바탕으로 꾸며졌다. 돼지바 브랜드의 역사와 더불어 돼장님이 돼지바빵을 개발하게 된 스토리를 공간 전체에 담았다.

방문객을 위한 체험형 이벤트도 준비했다. 뽑기 기계에서 토핑을 뽑으면 해당 토핑과 돼지바빵을 함께 제공하는 ‘커스텀 돼지바빵’ 이벤트다. 또, SNS상에서 진행 중인 ‘밤티 돼지바빵 꾸미기 콘테스트’에 참여할 수 있도록 돼지바빵의 모나카 과자 겉면을 장식할 수 있는 초코펜도 있다.

내부에는 기념사진을 남길 수 있는 포토존과, 돼지바빵 굿즈를 뽑을 수 있는 경품존 등도 있다.

롯데웰푸드 관계자는 “43년동안 사랑받아 온 돼지바가 MZ세대에게 더욱 신선하고 재미있게 다가갈 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다”고 말했다.

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