“골드키위 케이크 맛보세요” 신세계푸드, 여름 케이크 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 여름을 맞이해 케이크 2종을 이마트 베이커리 매장에서 선보인다고 7일 전했다.

신메뉴는 키위브랜드 ‘제스프리(Zespri)’ 골드키위를 활용했다. ‘키위에 무너진 골드키위 케이크’와 ‘떠먹는 골드키위 케이크’ 2종이다. 골드키위는 하루 한 개만으로 성인 일일 비타민C 권장량을 충족할 수 있다.

대표 제품인 ‘키위에 무너진 골드키위 케이크’는 골드키위와 골드키위 잼을 사용했다. 케이크 위에는 골드키위 슬라이스를 올렸다. 가격은 2만7980원이다.

1만원 미만 디저트도 함께 출시했다. ‘떠먹는 골드키위 케이크’는 골드키위 잼과 골드키위 슬라이스를 층층이 쌓아 올린 제품이다. 가격은 8980원이다.

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