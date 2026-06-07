“골드키위 케이크 맛보세요” 신세계푸드, 여름 케이크 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 여름을 맞이해 케이크 2종을 이마트 베이커리 매장에서 선보인다고 7일 전했다.
신메뉴는 키위브랜드 ‘제스프리(Zespri)’ 골드키위를 활용했다. ‘키위에 무너진 골드키위 케이크’와 ‘떠먹는 골드키위 케이크’ 2종이다. 골드키위는 하루 한 개만으로 성인 일일 비타민C 권장량을 충족할 수 있다.
대표 제품인 ‘키위에 무너진 골드키위 케이크’는 골드키위와 골드키위 잼을 사용했다. 케이크 위에는 골드키위 슬라이스를 올렸다. 가격은 2만7980원이다.
1만원 미만 디저트도 함께 출시했다. ‘떠먹는 골드키위 케이크’는 골드키위 잼과 골드키위 슬라이스를 층층이 쌓아 올린 제품이다. 가격은 8980원이다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가