정관장, 면세 채널 경쟁력 확대…롯데면세점과 MOU 체결

[리얼푸드=육성연 기자] KGC가 롯데면세점과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
서울 중구 롯데면세점 명동본점에서 지난 4일 열린 협약식에는 김태원 KGC 영업본부장과 이정민 롯데면세점 상품부문장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다. 이번 MOU는 양사의 브랜드 경쟁력을 기반으로 면세 채널 내 차별화된 상품과 서비스를 공동 기획하고 고객 접점을 확대하기 위해 마련됐다.
양사는 이번 협약을 통해 ‘뿌리삼’ 단독 상품 개발 등 공동 상품 기획 및 활성화를 추진한다. 특히 정관장은 올 추석 시즌에 맞춰 캐릭터 브랜드 ‘산리오’와 협업해 ‘에브리타임’ 한정판 에디션을 롯데면세점 단독 상품으로 출시할 예정이다.
또 롯데면세점과 함께 온·오프라인 마케팅 협업을 확대하고, 내·외국인 관광객 대상 프로모션 및 체험 콘텐츠를 강화할 계획이다.
김태원 KGC 영업본부장은 “이번 롯데면세점과의 전략적 협업을 통해 보다 다양한 고객 접점을 확보하고, 정관장의 브랜드 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가