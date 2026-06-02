“8월까지 맛보세요” 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 ‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트’

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어의 모모바(MoMo Bar)는 여름 시즌 한정 프로모션 ‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트(Summer Atelier Afternoon Tea Set)’를 선보인다고 2일 전했다. 오는 8월 30일까지다.
메뉴는 샤인머스켓과 요거트 크림이 어우러진 샤인 요거트 타르트부터 녹차 마카롱, 매실과 토마토를 활용한 판나코타 등 여름의 계절감을 담은 디저트로 구성했다.
이와 함께 초코칩 스콘과 클로티드 크림, 샤인머스켓 크루아상 등 클래식 애프터눈 티 구성도 함께 제공한다.
웰컴 드링크로는 유자 화이트 티 스파클이다. 싱글 오리진 세이론 티를 함께 제공한다.
‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트’는 모모바에서 매일 오후 2시부터 4시까지 운영한다. 가격은 2인 기준 7만9000원(세금 및 봉사료 포함)이다.
코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 관계자는 “이번 애프터눈 티 세트는 여름 제철 식재료가 풍미를 파티셰의 감각으로 재해석했다”고 소개했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가