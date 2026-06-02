“8월까지 맛보세요” 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 ‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트’

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어의 모모바(MoMo Bar)는 여름 시즌 한정 프로모션 ‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트(Summer Atelier Afternoon Tea Set)’를 선보인다고 2일 전했다. 오는 8월 30일까지다.

메뉴는 샤인머스켓과 요거트 크림이 어우러진 샤인 요거트 타르트부터 녹차 마카롱, 매실과 토마토를 활용한 판나코타 등 여름의 계절감을 담은 디저트로 구성했다.

이와 함께 초코칩 스콘과 클로티드 크림, 샤인머스켓 크루아상 등 클래식 애프터눈 티 구성도 함께 제공한다.

웰컴 드링크로는 유자 화이트 티 스파클이다. 싱글 오리진 세이론 티를 함께 제공한다.

‘썸머 아뜰리에 애프터눈 티 세트’는 모모바에서 매일 오후 2시부터 4시까지 운영한다. 가격은 2인 기준 7만9000원(세금 및 봉사료 포함)이다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 관계자는 “이번 애프터눈 티 세트는 여름 제철 식재료가 풍미를 파티셰의 감각으로 재해석했다”고 소개했다.

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