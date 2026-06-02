블루보틀식 디저트 페어링…블루보틀, 디저트 메뉴 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 블루보틀 커피 코리아가 커피와 함께 하기 좋은 디저트 메뉴를 강화한다고 2일 전했다.

‘유자 마들렌’은 국산 유자의 풍미를 담아 산뜻한 시트러스 향을 살린 메뉴다. 촉촉하게 구워낸 마들렌 위에 얇은 아이싱을 더했다. 차가운 커피와도 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이다.

지난해 ‘라즈베리 케이크’도 다시 선보인다. 라즈베리 잼과 고소한 크럼블을 즐길 수 있다. 반죽에는 엑스트라 버진 올리브 오일을 사용했다. 아이스 아메리카노 혹은 푸어오버 드링크와 함께 즐기기 좋은 메뉴다.

새로운 아이스크림 메뉴도 선보인다. ‘와플 아이스크림 컵’은 아이스크림 위에 리에주 와플과 진한 초콜릿 가나슈를 더했다.

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