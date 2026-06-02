블루보틀식 디저트 페어링…블루보틀, 디저트 메뉴 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 블루보틀 커피 코리아가 커피와 함께 하기 좋은 디저트 메뉴를 강화한다고 2일 전했다.
‘유자 마들렌’은 국산 유자의 풍미를 담아 산뜻한 시트러스 향을 살린 메뉴다. 촉촉하게 구워낸 마들렌 위에 얇은 아이싱을 더했다. 차가운 커피와도 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이다.
지난해 ‘라즈베리 케이크’도 다시 선보인다. 라즈베리 잼과 고소한 크럼블을 즐길 수 있다. 반죽에는 엑스트라 버진 올리브 오일을 사용했다. 아이스 아메리카노 혹은 푸어오버 드링크와 함께 즐기기 좋은 메뉴다.
새로운 아이스크림 메뉴도 선보인다. ‘와플 아이스크림 컵’은 아이스크림 위에 리에주 와플과 진한 초콜릿 가나슈를 더했다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가