식지 않은 말차 열풍…연세유업, ‘말차 크림 산도·말차 파베 초콜릿’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 ‘말차’ 디저트 품목을 확대한다고 2일 밝혔다.

연세유업의 신제품 2종은 ‘연세우유 말차 크림 산도’와 ‘연세우유 말차 파베 초콜릿’이다.

‘연세우유 말차 크림 산도’는 말차 풍미를 더한 빵 시트 사이에 말차 크림을 채웠다. 최근 출시한 ‘바닐라 크림 산도’와 ‘카라멜 크림 산도’에 이은 세 번째 맛이다.

‘연세우유 말차 파베 초콜릿’은 말차 풍미와 꾸덕한 식감을 살린 초콜릿이다. 지난달 신규 카테고리로 론칭한 ‘파베 초콜릿’이 누적 판매량 20만 개를 돌파하자 말차맛을 추가했다. 신제품 2종은 2일부터 전국 CU편의점에서 만나볼 수 있다.

연세유업 관계자는 “말차가 하나의 트렌드를 넘어 대중적인 디저트 플레이버로 자리 잡으면서 다양한 형태의 제품으로 선보이게 됐다”고 말했다.

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