식지 않은 말차 열풍…연세유업, ‘말차 크림 산도·말차 파베 초콜릿’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 ‘말차’ 디저트 품목을 확대한다고 2일 밝혔다.
연세유업의 신제품 2종은 ‘연세우유 말차 크림 산도’와 ‘연세우유 말차 파베 초콜릿’이다.
‘연세우유 말차 크림 산도’는 말차 풍미를 더한 빵 시트 사이에 말차 크림을 채웠다. 최근 출시한 ‘바닐라 크림 산도’와 ‘카라멜 크림 산도’에 이은 세 번째 맛이다.
‘연세우유 말차 파베 초콜릿’은 말차 풍미와 꾸덕한 식감을 살린 초콜릿이다. 지난달 신규 카테고리로 론칭한 ‘파베 초콜릿’이 누적 판매량 20만 개를 돌파하자 말차맛을 추가했다. 신제품 2종은 2일부터 전국 CU편의점에서 만나볼 수 있다.
연세유업 관계자는 “말차가 하나의 트렌드를 넘어 대중적인 디저트 플레이버로 자리 잡으면서 다양한 형태의 제품으로 선보이게 됐다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가