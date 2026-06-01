일 년에 단 한 번…테라로사 ‘커피 페스타’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 테라로사가 6월 한 달간 고객 감사 프로모션 ‘커피 페스타(Coffee Festa)’를 진행한다.

‘커피 페스타’는 오는 30일까지 전국 31개 매장 및 공식몰에서 진행한다. 테라로사의 다양한 원두를 특별한 혜택으로 제공하는 브랜드 연중 최대 규모 행사다.

이번 프로모션은 테라로사 이달의 원두인 ‘킹콩(King콩)’을 비롯해 ‘스페셜티 파우더 스틱 커피’ 구매 혜택으로 구성했다. ‘킹콩(King콩)’은 매월 가장 신선한 원두를 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 원두다. 6월 킹콩인 에티오피아 시다마 벤사 토착종 워시드(250g) 또는 브라질 산투안토니우 엔리케 부르봉 펄프드 내추럴(250g) 구매 시 원두 9종 중 1종을 추가 제공한다.

또 스페셜티 파우더 스틱 커피 3종 중 1종 구매 시 종류 상관없이 1종을 추가 증정한다. 테라로사 공식몰에서는 다양한 구성으로 꾸려진 럭키백도 만나볼 수 있다.

이벤트도 함께 마련했다. 행사 기간 커피 페스타 상품 구매 인증 사진을 개인 인스타그램에 테라로사 계정 태그와 함께 업로드하면 된다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 신라모노그램 강릉 호텔 숙박권(1명), 신라모노그램 강릉 레지던스 숙박권(1명), 필립스 바리스티나 커피머신(2명) 등 다양한 경품을 제공한다.

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