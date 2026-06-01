트로피컬 칵테일 무드…투썸플레이스 ‘프라페’ 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 트로피컬 콘셉트의 ‘프라페’ 2종을 출시한다고 1일 전했다.

신제품은 트로피컬 스타일의 칵테일의 무드를 재해석한 피나콜라다 프라페, 골든 메달리스트 프라페다. 휴양지 감성과 색감으로 청량한 비주얼을 완성했다.

‘피나콜라다 프라페’는 대표적인 트로피컬 칵테일인 ‘피나콜라다’를 투썸만의 방식으로 재해석한 음료다. 상큼한 파인애플 과즙의 단맛과 코코넛 풍미가 조화를 이룬다. 또한 선명한 옐로우 컬러 음료 위에 초록빛 로즈마리와 나타드 코코 토핑을 더했다.

‘골든 메달리스트 프라페’는 산딸기 맛과 바나나가 어우러진다. 핑크빛 음료 위에 로즈마리와 나타드 코코 토핑을 올렸다.

알코올이 함유되지 않은 무알코올 음료이며, 매장별 판매 여부는 다를 수 있다.

투썸플레이스 관계자는 “여름 휴양지 감성을 담은 프라페와 함께 올여름 시원한 리프레시를 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

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