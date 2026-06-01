트로피컬 칵테일 무드…투썸플레이스 ‘프라페’ 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 트로피컬 콘셉트의 ‘프라페’ 2종을 출시한다고 1일 전했다.
신제품은 트로피컬 스타일의 칵테일의 무드를 재해석한 피나콜라다 프라페, 골든 메달리스트 프라페다. 휴양지 감성과 색감으로 청량한 비주얼을 완성했다.
‘피나콜라다 프라페’는 대표적인 트로피컬 칵테일인 ‘피나콜라다’를 투썸만의 방식으로 재해석한 음료다. 상큼한 파인애플 과즙의 단맛과 코코넛 풍미가 조화를 이룬다. 또한 선명한 옐로우 컬러 음료 위에 초록빛 로즈마리와 나타드 코코 토핑을 더했다.
‘골든 메달리스트 프라페’는 산딸기 맛과 바나나가 어우러진다. 핑크빛 음료 위에 로즈마리와 나타드 코코 토핑을 올렸다.
알코올이 함유되지 않은 무알코올 음료이며, 매장별 판매 여부는 다를 수 있다.
투썸플레이스 관계자는 “여름 휴양지 감성을 담은 프라페와 함께 올여름 시원한 리프레시를 경험해 보시길 바란다”고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가