“갓 삶은 면발의 정점” 면사랑, ‘면발의 클라이맥스’ 광고 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 신규 TV 광고 캠페인을 공개했다고 1일 밝혔다.
이번 TV CF는 ‘얼려서 완성한 면발의 클라이맥스’가 콘셉트다. 냉동면의 맛과 식감 경쟁력을 전달하기 위해 기획됐다.
광고는 반죽 숙성과 연타제면, 영하 40도 급속 동결 등 면사랑 냉동면의 제면 과정을 담았다. 특히 가장 맛있는 순간의 면발을 급속 동결해 가정에서도 부드럽고 쫄깃한 식감을 구현할 수 있다는 점을 시각적으로 표현했다.
면사랑 관계자는 “급속 동결 기술로 면의 전분과 단백질 구조를 보존, 해면 후에도 갓 삶아낸 듯한 탄력 있는 식감을 유지할 수 있다”고 설명했다. 면사랑은 여름면 편에 이어 겨울면 편도 차례대로 선보일 예정이다.
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가