“갓 삶은 면발의 정점” 면사랑, ‘면발의 클라이맥스’ 광고 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 신규 TV 광고 캠페인을 공개했다고 1일 밝혔다.

이번 TV CF는 ‘얼려서 완성한 면발의 클라이맥스’가 콘셉트다. 냉동면의 맛과 식감 경쟁력을 전달하기 위해 기획됐다.

광고는 반죽 숙성과 연타제면, 영하 40도 급속 동결 등 면사랑 냉동면의 제면 과정을 담았다. 특히 가장 맛있는 순간의 면발을 급속 동결해 가정에서도 부드럽고 쫄깃한 식감을 구현할 수 있다는 점을 시각적으로 표현했다.

면사랑 관계자는 “급속 동결 기술로 면의 전분과 단백질 구조를 보존, 해면 후에도 갓 삶아낸 듯한 탄력 있는 식감을 유지할 수 있다”고 설명했다. 면사랑은 여름면 편에 이어 겨울면 편도 차례대로 선보일 예정이다.

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