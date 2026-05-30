밥에 올린 ‘버터 명란찜’, 밥도둑 맞네

[리얼푸드=육성연 기자] 입맛 없는 날, 밥 한 그릇 뚝딱 비우게 해줄 밥도둑 반찬을 소개합니다.

명란을 그냥 먹는 것보다 더 맛있게 즐길 수 있는 레시피인데요. 명란과 버터를 함께 찐 ‘버터 명란찜’ 입니다.

짭조름한 명란에 버터의 고소한 풍미가 스며들어 멈출 수 없는 감칠맛을 선사합니다. 여기에 송송 썬 대파와 채 썬 청양고추를 넣어 뒷맛이 깔끔합니다. 간단하게 준비하면서도 고급스러운 반찬을 즐길 수 있습니다.

완성한 버터 명란찜은 갓 지은 밥 위에 올려 비벼 드세요. 또 우동 사리, 라면 사리 등에 넣어 소스로 활용해도 좋습니다.

재료(2인분)

명란 200g, 버터 1큰술, 대파 ½대, 청양고추 1개

양념 재료: 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 통깨 1큰술

만들기

1. 명란은 껍질째 1cm 간격으로 썰어주세요. 대파는 반으로 갈라 송송 썰고, 청양고추는 씨를 빼고 잘게 썰어주세요.

2. 그릇에 명란과 대파, 고추, 버터를 넣고 양념 재료를 모두 넣어주세요.

3. 김이 오른 찜기에 그릇을 넣고 뚜껑을 덮어 10분 정도 쪄주세요.

4. 완성된 명란찜에 통깨를 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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