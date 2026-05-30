밥에 올린 ‘버터 명란찜’, 밥도둑 맞네

[리얼푸드=육성연 기자] 입맛 없는 날, 밥 한 그릇 뚝딱 비우게 해줄 밥도둑 반찬을 소개합니다.
명란을 그냥 먹는 것보다 더 맛있게 즐길 수 있는 레시피인데요. 명란과 버터를 함께 찐 ‘버터 명란찜’ 입니다.
짭조름한 명란에 버터의 고소한 풍미가 스며들어 멈출 수 없는 감칠맛을 선사합니다. 여기에 송송 썬 대파와 채 썬 청양고추를 넣어 뒷맛이 깔끔합니다. 간단하게 준비하면서도 고급스러운 반찬을 즐길 수 있습니다.
완성한 버터 명란찜은 갓 지은 밥 위에 올려 비벼 드세요. 또 우동 사리, 라면 사리 등에 넣어 소스로 활용해도 좋습니다.
재료(2인분)
명란 200g, 버터 1큰술, 대파 ½대, 청양고추 1개
양념 재료: 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 통깨 1큰술
만들기
1. 명란은 껍질째 1cm 간격으로 썰어주세요. 대파는 반으로 갈라 송송 썰고, 청양고추는 씨를 빼고 잘게 썰어주세요.
2. 그릇에 명란과 대파, 고추, 버터를 넣고 양념 재료를 모두 넣어주세요.
3. 김이 오른 찜기에 그릇을 넣고 뚜껑을 덮어 10분 정도 쪄주세요.
4. 완성된 명란찜에 통깨를 뿌려주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑