“사이드 메뉴 수요 확인”…육수당, 3개월 테스트 거쳐 신메뉴 도입

[리얼푸드=육성연 기자] 이연에프엔씨가 운영하는 국밥 프랜차이즈 육수당이 사이드 메뉴 3종을 전 매장에 도입한다고 29일 밝혔다.

사이드 메뉴는 감자전·김치전·해물전 3종이다. 육수당은 전 매장 도입 전 평균 20평대 매장 3곳에서 사이드 메뉴 5종을 대상으로 약 3개월간 테스트를 진행했다.

테스트 결과 사이드 메뉴 도입 후 테스트 매장의 평균 객단가는 도입 전 대비 약 5.6% 상승했다. 배달 주문 내 사이드 메뉴 비중도 5.3%에서 7.0%로 증가했다. 육수당은 판매 검증 외에도 점주들의 운영 측면에도 큰 부담이 없다는 현장 의견을 종합해 전 매장 도입을 확정했다.

육수당 관계자는 “고객 수요를 확인하더라도 점주의 운영 부담까지 고려해 메뉴 도입을 결정하는 것이 육수당만의 철학이자 운영 방식”이라며 “앞으로도 육수당은 데이터를 기반으로 고객과 점주, 모두를 고려한 국밥 프랜차이즈로 나아갈 것”이라고 말했다.

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