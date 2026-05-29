“사이드 메뉴 수요 확인”…육수당, 3개월 테스트 거쳐 신메뉴 도입

[리얼푸드=육성연 기자] 이연에프엔씨가 운영하는 국밥 프랜차이즈 육수당이 사이드 메뉴 3종을 전 매장에 도입한다고 29일 밝혔다.
사이드 메뉴는 감자전·김치전·해물전 3종이다. 육수당은 전 매장 도입 전 평균 20평대 매장 3곳에서 사이드 메뉴 5종을 대상으로 약 3개월간 테스트를 진행했다.
테스트 결과 사이드 메뉴 도입 후 테스트 매장의 평균 객단가는 도입 전 대비 약 5.6% 상승했다. 배달 주문 내 사이드 메뉴 비중도 5.3%에서 7.0%로 증가했다. 육수당은 판매 검증 외에도 점주들의 운영 측면에도 큰 부담이 없다는 현장 의견을 종합해 전 매장 도입을 확정했다.
육수당 관계자는 “고객 수요를 확인하더라도 점주의 운영 부담까지 고려해 메뉴 도입을 결정하는 것이 육수당만의 철학이자 운영 방식”이라며 “앞으로도 육수당은 데이터를 기반으로 고객과 점주, 모두를 고려한 국밥 프랜차이즈로 나아갈 것”이라고 말했다.
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May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑